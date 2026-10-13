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Match Lens - Sporting en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Lens et Sporting. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Sporting.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Sporting en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Lens Sporting en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Sporting ?
Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, K. Antonio, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Haidara, M. Cuisance, Saud Abdulhamid, J. Kadile, F. Thauvin, F. Ivanović.
Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Kaique, M. Araújo, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, I. Doumbia, Sergi Altimira, João Simões, N. Irankunda, L. Suárez, Geny Catamo.
- Qui arbitre le match Lens Sporting ?
Igor Pajač est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Sporting ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Sporting ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Sporting ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Sporting : L. Suárez 22', I. Doumbia 74'.