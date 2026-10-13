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0 - 2
83'
Ligue des Champions UEFA 2026/2027 2e journée
Lens
0 - 2
MT : 0-1
83'
Sporting
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
74'
0 - 2
(PD S. Andersen) I. Doumbia
mi-temps
0 - 1
22'
0 - 1
(PD N. Irankunda) L. Suárez
Voir le live commenté
Classement live 1 Sporting 6 16 Lens 3
Possession 54% Lens Sporting
Tirs 18 13 5 5 5 10
Grosses occasions créées 75% Sporting 3 Lens 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Sporting 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 RCL N NUL 2 SCP
333 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Florian Thauvin 1 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Nestory Irankunda 1 #3 Logo Sporting Clube de Portugal Sergi Altimira 1
Tirs (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2/2 100% #2 Logo Lens Florian Thauvin 2/2 100% #3 Logo Lens Amadou Haidara 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Franjo Ivanović 3 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2 #3 Logo Sporting Clube de Portugal João Simões 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Saud Abdulhamid 3 #2 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 2 #3 Logo Lens Amadou Haidara 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Michaël Cuisance 0/3 0% #2 Logo Lens Matthieu Udol 0/3 0% #3 Logo Lens Franjo Ivanović 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maxi Araújo 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Amadou Haidara 9/12 75% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 6/8 75% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Sergi Altimira 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Lens Kyllian Antonio 2 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Iván Fresneda 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Maxi Araújo 0/6 0% #2 Logo Sporting Clube de Portugal João Simões 0/5 0% #3 Logo Lens Junior Kadile 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Issa Doumbia 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Eduardo Quaresma 50/51 98% #2 Logo Lens Samson Baidoo 43/44 98% #3 Logo Lens Michaël Cuisance 41/43 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lens Florian Thauvin 23
Passes (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Kaique 19/35 54%

Analyse avant-match

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Série en cours
V
D
N
V
D
V
N
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Jonathan Gradit Jonathan Gradit Blessure musculaire Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Abdallah Sima Abdallah Sima Blessure à la cuisse Maik Nawrocki Maik Nawrocki Lésion du ligament croisé antérieur du genou Samson Baidoo Samson Baidoo Blessure à la cuisse
Rui Silva Rui Silva Inconnu Luis Suárez Luis Suárez Blessure à l'épaule

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Serviette 19:52 Et dire que Suarez a floppe à l'OM C'est une machine à but !! 1 Répondre
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Match Lens - Sporting en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 13 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Sporting (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Lens et Sporting. Ce match aura lieu le mardi 13 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Sporting.

Arbitres

Igor Pajač arbitre principal
Ivan Mihalj arbitre assistant
Bojan Zobenica arbitre assistant
Dario Bel quatrième arbitre
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR
Ivan Bebek arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30908
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 75

Match en direct

Date 13 octobre 2026 18:45
Compétition Ligue des Champions
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code RCL-SCP
Zone Europe
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Sporting CP
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Sporting en France ?

Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Lens Sporting en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Sporting ?

Lens : le coach Y. Cahuzac a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, K. Antonio, S. Baidoo, I. Ganiou, M. Udol, A. Haidara, M. Cuisance, Saud Abdulhamid, J. Kadile, F. Thauvin, F. Ivanović.

Sporting CP : de son côté, l'équipe dirigée par Rui Borges évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Kaique, M. Araújo, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Iván Fresneda, I. Doumbia, Sergi Altimira, João Simões, N. Irankunda, L. Suárez, Geny Catamo.

Qui arbitre le match Lens Sporting ?

Igor Pajač est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Sporting ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Sporting ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Sporting ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Sporting : L. Suárez 22', I. Doumbia 74'.

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