Menu Rechercher
0 - 0
26'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 Demi-finales
Vallecano
0 - 0
26'
Strasbourg
Diffusé sur CANAL+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Possession 60% Strasbourg Vallecano
Compositions Vallecano 4-2-3-1 Strasbourg 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RAY N NUL 2 RCSA
709 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Rayo Vallecano Florian Lejeune 0/2 0%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
N
V
D
D
V
V
D
D
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Álvaro García Álvaro García Ischio-jambiers Luiz Felipe Luiz Felipe Ischio-jambiers Randy Nteka Randy Nteka Inconnu Alemão Alemão Inconnu
Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Mathis Amougou Mathis Amougou Blessure à la cheville Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli Lésion du ligament croisé antérieur du genou Aaron Anselmino Aaron Anselmino Ischio-jambiers Valentín Barco Valentín Barco Blessure à la cheville

Top commentaires

Paulo da Buns 20:53 Ce soir c'est allez Strasbourg !!! Bon match à tous. ⚽🤘 5 Répondre
Voir tous les commentaires (5)

Match Vallecano - Strasbourg en direct commenté

Demi-finales de UEFA Europa Conference League - jeudi 30 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de UEFA Europa Conference League entre Vallecano et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Strasbourg.

On en parle

Arbitres

Donatas Rumšas arbitre principal
Dovydas Sužiedėlis arbitre assistant
Aleksandr Radiuš arbitre assistant
Irfan Peljto quatrième arbitre
Ivan Bebek arbitre VAR
Tomasz Kwiatkowski arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Vallecas Madrid
Estadio de Vallecas
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15500
  • Affluence moyenne : 9409
  • Affluence maximum : 15500
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 30 avril 2026 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Demi-finales
Diffusion CANAL+
Code RAY-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Rayo Vallecano
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Vallecano Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Strasbourg ?

Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Isi Palazón, I. Akhomach, Alemão.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, L. Høgsberg, A. Omobamidele, A. Ouattara, S. El Mourabet, I. Doukouré, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, E. Emegha.

Qui arbitre le match Vallecano Strasbourg ?

Donatas Rumšas est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Vallecano Strasbourg ?

Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.

Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 avril 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

Paulo da Buns 20:53 Ce soir c'est allez Strasbourg !!! Bon match à tous. ⚽🤘 5 Répondre
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier