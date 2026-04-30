Match Vallecano - Strasbourg en direct commenté

Demi-finales de UEFA Europa Conference League - jeudi 30 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, Demi-finales)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de UEFA Europa Conference League entre Vallecano et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Strasbourg.