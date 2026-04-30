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Match Vallecano - Strasbourg en direct commenté
Demi-finales de UEFA Europa Conference League - jeudi 30 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, Demi-finales)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Demi-finales de UEFA Europa Conference League entre Vallecano et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 30 avril 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Strasbourg.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 avril 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Vallecano Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Strasbourg ?
Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-2-3-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, P. Ciss, F. Lejeune, A. Rațiu, Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Isi Palazón, I. Akhomach, Alemão.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par G. O'Neil évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Penders, B. Chilwell, L. Høgsberg, A. Omobamidele, A. Ouattara, S. El Mourabet, I. Doukouré, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, E. Emegha.
- Qui arbitre le match Vallecano Strasbourg ?
Donatas Rumšas est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Vallecano Strasbourg ?
Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.
- Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 avril 2026, coup d'envoi 21:00.