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Coupe du Monde 2026 Canada/Mexico/USA Quarts de finale
Argentine
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Suisse
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Temps forts
10'
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A. Mac Allister (PD L. Messi)
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Côtes en live 1 1.22 N 5.00 2 11.0 winamax bonus 100€
Possession 60% Suisse Argentine
Tirs 3 2 2 1 0 2
Grosses occasions créées 100% Argentine 1 Suisse 0
Compositions Argentine 4-1-3-2 Suisse 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
ARG
NUL
SUI
1 1.68 N 3.55 2 5.6
689 participants Terminé
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Stats joueurs

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Grosses occasions créées
#1 Flag Argentine Lionel Messi 1

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
52% 33% 16%
Série en cours
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V
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N
Rencontres précédentes
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Blessures & suspensions

Cristian Romero Cristian Romero Blessure au genou Cristian Romero Cristian Romero Blessure à l'orteil Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel Ischio-jambiers Nahuel Molina Nahuel Molina Ischio-jambiers Lisandro Martínez Lisandro Martínez Coup Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Giovani Lo Celso Giovani Lo Celso Blessure au genou Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu
Isaac Schmidt Isaac Schmidt Blessure au mollet Michel Aebischer Michel Aebischer Blessure musculaire Yvon Mvogo Yvon Mvogo Blessure à la main Luca Jaquez Luca Jaquez Blessure musculaire Johan Manzambi Johan Manzambi Blessure au genou Nico Elvedi Nico Elvedi Blessure à la cheville Djibril Sow Djibril Sow Blessure au pied Djibril Sow Djibril Sow Inconnu Silvan Widmer Silvan Widmer Blessure à la hanche Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers

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Match Argentine - Suisse en direct commenté

Quarts de finale de Coupe du Monde - dimanche 12 juillet 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Suisse (Coupe du Monde, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Suisse. Ce match aura lieu le dimanche 12 juillet 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Suisse.

On en parle

Arbitres

João Pedro Silva Pinheiro arbitre principal
0.3
1.7
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Luciano António Gomes Maia arbitre assistant
Bruno Miguel Alves Jesus arbitre assistant
Drew Thomas Fischer quatrième arbitre
Juan Ignacio Lara Luco arbitre VAR
Guillermo Pacheco Larios arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Kansas City Stadium Kansas City, Missouri
Kansas City Stadium
  • Année de construction : 1972
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 69045
  • Affluence moyenne : 69824
  • Affluence maximum : 72610
  • Affluence minimum : 68598
  • % de remplissage : 97

Match en direct

Date 12 juillet 2026 03:00
Compétition Coupe du Monde
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ARG-SUI
Zone International
Équipe à domicile Argentine
Équipe à l'extérieur Suisse
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Suisse en France ?

Le match est à suivre en direct le 12 juillet 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Argentine Suisse en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Suisse ?

Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-1-3-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, L. Paredes, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.

Suisse : de son côté, l'équipe dirigée par M. Yakın évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, G. Xhaka, R. Freuler, D. Sow, F. Rieder, D. Ndoye, B. Embolo.

Qui arbitre le match Argentine Suisse ?

João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Argentine Suisse ?

Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Argentine Suisse ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 juillet 2026, coup d'envoi 03:00.

Qui a marqué le but pour Argentine ?

Un seul but a été inscrit pour Argentine par A. Mac Allister 10'.

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