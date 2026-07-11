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Match Argentine - Suisse en direct commenté
Quarts de finale de Coupe du Monde - dimanche 12 juillet 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Argentine et Suisse (Coupe du Monde, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe du Monde entre Argentine et Suisse. Ce match aura lieu le dimanche 12 juillet 2026 à 03:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Argentine et Suisse.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Argentine et Suisse en France ?
Le match est à suivre en direct le 12 juillet 2026 à 03:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Argentine Suisse en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Argentine et Suisse ?
Argentine : le coach L. Scaloni a choisi une formation en 4-1-3-2 : E. Martínez, N. Tagliafico, Lisandro Martínez, C. Romero, N. Molina, L. Paredes, E. Fernández, A. Mac Allister, R. De Paul, J. Alvarez, L. Messi.
Suisse : de son côté, l'équipe dirigée par M. Yakın évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Kobel, R. Rodríguez, M. Akanji, N. Elvedi, D. Zakaria, G. Xhaka, R. Freuler, D. Sow, F. Rieder, D. Ndoye, B. Embolo.
- Qui arbitre le match Argentine Suisse ?
João Pedro Silva Pinheiro est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Argentine Suisse ?
Kansas City, Missouri accueille le match au Kansas City Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Argentine Suisse ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 12 juillet 2026, coup d'envoi 03:00.
- Qui a marqué le but pour Argentine ?
Un seul but a été inscrit pour Argentine par A. Mac Allister 10'.