Le dernier Olympique qui avait affronté l’AFC Bournemouth en match amical cet été s’était pris une danse (5-2). Lyon a bien failli connaitre le même sort que l’OM ce samedi après-midi au Vitality Stadium. Pour leur dernier match de pré-saison, les Gones ont encore montré leurs faiblesses aperçues lors des rencontres précédentes. Pourtant, Sylvinho avait aligné un onze de départ proche de ce qu’il devrait proposer dans une semaine contre Monaco pour la reprise de la Ligue 1. Le coach brésilien avait concocté un 4-4-2 avec Anthony Lopes dans les buts, Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Rafael en défense. Au milieu on retrouvait le tandem Thiago Mendes et Houssem Aouar. Dans les couloirs, ce sont Bertrand Traoré et Martin Terrier qui étaient alignés alors que Moussa Dembélé et Memphis Depay prenaient place à la pointe de l’attaque.

Et la première mi-temps a été un véritable cauchemar pour les Lyonnais. Le 3-4-3 mis en place par les Cherries mettait à mal les intentions rhodaniennes. Et la formation française se faisait surprendre dès la dixième minute par Callum Wilson (10e, 1-0). Suite à une perte de balle de Rafael, Nnamdi Oforborh centrait en retrait pour l’attaquant anglais qui trompait Lopes pour l’ouverture du score. À peine neuf minutes plus tard, Gavin Kilkenny doublait la mise (19e, 2-0). Sur une remise en jeu rapide dans le camp lyonnais, Callum Wilson, encore lui, décalait parfaitement Gavin Kilkenny à l’entrée de la surface. Le milieu de terrain n’avait plus qu’à ajuster Lopez sur sa gauche. Les Lyonnais sombraient dans cette première période.

Deux erreurs en deux matches pour Joachim Andersen

Les joueurs de l’OL tentaient bien de réagir à l’image de Memphis Depay. Le Néerlandais s’essayait à une frappe à l’entrée de la surface mais le gardien anglais détournait en corner (35e). Trop timorés et pas assez entreprenants, les Gones rejoignaient les vestiaires à la pause avec deux buts de retard. Après la mi-temps, les joueurs de Sylvinho revenaient avec d’autres intentions en mettant le pied sur le ballon. Mais les attaquants lyonnais se montraient encore trop imprécis. Depay était trop court sur une remise de Dembélé (49e) et Traoré ne parvenait pas à prendre le dessus sur Diego Rico et voyait ses tentatives de centre repoussées (53e). Disponible et plutôt en jambes, Martin Terrier pensait bien réduire le score mais sa frappe enroulée passait juste à droite du but anglais (63e). Jusqu’ici, les derniers huitièmes de finaliste de la Ligue des champions éprouvaient les pires difficultés à se montrer décisifs.

Alors qu’ils se découvraient pour prendre d’assaut le camp des Cherries, les Rhodaniens encaissaient un troisième but qui douchait leur dernier espoir. Et comme contre Liverpool, mercredi (3-1), Joachim Andersen, le défenseur fraîchement arrivé de la Sampdoria pour 24 M€, était fautif. Le Danois tentait de relancer son équipe près de sa surface mais il se faisait subtiliser le ballon par Joshua King. L’attaquant international norvégien jouait en une-deux avec Callum Wilson pour dribbler Lopes et propulsait le ballon au fond des filets (73e, 3-0). À une semaine de la reprise du Championnat, les Lyonnais inquiètent. S’il n’y a rien d’alarmant non plus à ce stade de la préparation, les pensionnaires du Groupama Stadium devront montrer autre chose s’ils ne veulent pas vivre un début de saison compliqué.

