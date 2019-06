Cela fait douze ans que le Brésil n’a plus gagné la Copa América. Autant dire que l’édition 2019, qui se joue à domicile qui plus est, représente un enjeu majeur pour le sélectionneur Tite et ses hommes. Et forcément, la nouvelle du forfait de Neymar est venue ternir le tableau jeudi. Sans son maître à jouer, la sélection auriverde sera un peu moins redoutable. Mais pas hors jeu pour autant. Dans les prochaines heures, Tite va annoncer le nom du remplaçant de Neymar dans sa liste de joueurs convoqués.

Selon les informations du journal As, qui sont reprises au Brésil, le sélectionneur a déjà une préférence pour un homme : Renato Augusto. Pas franchement le joueur le plus épatant mais Tite serait séduit par son expérience (Renato Augusto a 31 ans et compte 33 sélections) et sa polyvalence. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen et du Corinthians est, qui plus est, en forme physiquement puisque le championnat chinois, où il évolue sous les couleurs du Beijing Guoan, est actuellement en cours. Renato était titulaire et a joué 90 minutes le week-end dernier pour la 12e journée de championnat. Et il a même marqué.

Vinicius a la préférence de la CBF

Le choix de Tite ne serait pas celui de la Fédération brésilienne de football. En effet, la CBF pousserait de son côté pour Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid. Blessé au début du mois de mars, il avait fait son retour en fin de championnat espagnol, pour les trois dernières journées. Ce qui joue contre lui : il est novice au niveau international, puisque sa blessure l’avait empêché de répondre positivement à sa première convocation.

Deux autres noms sont cités pour venir suppléer Neymar. Il s’agit de Willian, le joueur de Chelsea, et de Lucas Moura, qui a brillé avec Tottenham en Ligue des Champions. Déçu de ne pas avoir débuté la finale de la C1, ce dernier pourrait retrouver le sourire avec une éventuelle participation à la Copa América. Mais ce n’est pas la tendance actuelle...

