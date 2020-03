C’est un problème. Certes loin d’être prioritaire, mais un problème quand même, qui finira bien par se poser. Dans le cas où le championnat d’Europe des Nations 2020 était reporté (ce qui est l’hypothèse la plus probable à ce jour), les différentes ligues européennes pourraient achever leurs championnats respectifs au cours des mois de mai et juin. Voire juillet. Un timing qui ne collerait plus avec les dates habituelles des contrats. Comment cela pourrait-il se passer pour les joueurs prêtés ou en fin de contrat au 30 juin 2020 ?

Les cas sont très nombreux à travers l’Europe, d’Edinson Cavani à Olivier Giroud en passant par Willian ou Mertens, des centaines de joueurs sont concernés. Ils sont censés être dans une phase décisive concernant leur avenir en discutant avec d’éventuels clubs intéressés. Mais ils pourraient se retrouver à jouer avec leur club jusqu’au dernier jour du contrat, ce qui est clairement inédit, avec des risques de blessure. Comme l’explique The Daily Telegraph, les instances du football anglais commencent à plancher sur des solutions, comme le fait d’autoriser des contrats temporaires le temps de finir les éventuelles compétitions.

Sera-t-il possible de s’engager au 1er juillet avec un nouveau club ?

Comment les différentes ligues professionnelles pourraient-elles agir face à ce phénomène imprévu ? Imaginez qu’un joueur se soit engagé dans un nouveau club au 1er juillet mais que la saison 2019-2020 ne soit pas encore achevée et continue de se dérouler. Pourrait-il disputer la fin d’un championnat avec deux équipes différentes ou serait-il contraint de ne pas jouer immédiatement pour son nouveau club. Voilà le genre de cas sur lesquels statuer, une fois que les conditions d’une reprise auront été fixées. Si reprise il y a.

Le report attendu de l’Euro 2020 est globalement souhaité par l’ensemble des Fédérations. L’autre question principale sera alors de savoir si l’UEFA est suivie par les associations européennes sur la formule proposée et les dates pour terminer la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Car il semblerait que plusieurs pays privilégient le fait d’aller au bout de leurs championnats domestiques. Pour les joueurs en fin de contrat, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que d’attendre avant d’envisager un avenir ailleurs.