À Monaco, ça bouge enfin. D’abord, selon nos informations, en vue du probable départ de Djibril Sidibé, les Monégasques souhaiteraient faire venir Ruben Aguilar, de Montpellier. Toujours selon nos informations, le profil du gardien de but montpelliérain Benjamin Lecomte serait également très apprécié. Son club en demanderait au moins 15 M€.

Matuidi visé. L’ASM souhaite également se renforcer au milieu de terrain. D’après nos informations, le club de la principauté est venu aux renseignements sur Jean-Michaël Seri. Toujours dans le cœur du jeu, les dirigeants seraient déçus du rendement de Cesc Fabregas, arrivé l’hiver dernier. Le club souhaiterait le voir partir, mais son gros salaire devrait en dissuader plus d’un de tenter le coup. Leonardo Jardim aimerait beaucoup faire venir Blaise Matuidi, à qui il reste toujours une année de contrat du côté de la Juventus. Enfin, plus offensivement, l’ASM se renseignerait sur João Mario, qui évolue à l’Inter.

Bientôt une recrue au PSG ? Alors que le recrutement de Matthijs de Ligt était proche, le club de la capitale serait finalement mieux placé pour accueillir le milieu de terrain de la Lazio, Milinkovic-Savic. A moins que ce soit le milieu de terrain du FC Séville Pablo Sarabia. Sa clause libératoire est de 18 M€ seulement. À suivre...

Info FM : en fin de contrat avec le TFC, l’international suisse François Moubandje va devoir se trouver un nouveau point de chute. Et selon nos informations, l’avenir du latéral gauche de 28 ans pourrait s’écrire en Espagne. Plusieurs clubs sont ainsi venus aux nouvelles, dont l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad. Mais c’est bien Valladolid qui serait pour l’instant en pole position pour l’attirer dans ses rangs.

Selon AS et Record, le Paris Saint-Germain serait très intéressé par l’international lusitanien (10 sélections), Nelson Semedo. Mais les relations tendues entre le PSG et le Barça n’incitent pas à l’optimisme concernant la faisabilité de ce transfert.

Selon les informations de France Football, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne Wahbi Khazri (28 ans) a refusé un pont d’or de la part du FK Krasnodar en Russie.

Record assure que les Girondins de Bordeaux ont sondé le Sporting CP pour Bas Dost. Mais le club au scapulaire a rapidement reculé face aux exigences lisboètes pour l’international oranje.

L’OL annonce Jean Lucas. L’Olympique Lyonnais recrute le milieu de terrain de Flamengo, prêté à Santos la saison dernière. Un transfert de 8 millions d’euros et un contrat de cinq ans.

Vainqueur et Makengo à Toulouse. Le milieu de terrain de 30 ans William Vainqueur débarque au Téfécé sous la forme d’un prêt, en provenance d’Antalyaspor. Et le milieu de terrain de 20 ans Jean-Victor Makengo est prêté par Nice avec option d’achat.

Pablo Martinez rejoint Nîmes. Le défenseur central de Strasbourg quitte l’Alsace et rejoint le Nîmes Olympique. Il a paraphé un contrat de 3 ans avec les Crocos. Il arrive libre de tout contrat.

Jérémy Clément signe au FC Bourgoin-Jallieu. À 34 ans et après une dernière expérience en pro à Nancy, l’ancien joueur du PSG et de l’OL s’est engagé en National 3.

L’Inter s’active. Les Nerazzurri veulent offrir du lourd à Antonio Conte afin de retrouver une place parmi les grands d’Europe. Le nom de Romelu Lukaku a beaucoup été évoqué. Pourtant la presse italienne annonce un accord du club lombard mais pour un autre numéro 9 : Edin Džeko. Le joueur pourrait être annoncé dans les prochains jours. L’Inter est également très chaud sur Nicolo Barella, et devait revenir à la charge auprès de Cagliari avec une nouvelle offre supérieure à 36M€. Les Lombards auraient aussi fait une offre au LOSC pour Nicolas Pépé. On parle de 90M€. Ils lorgneraient également Ryan Bertrand, le latéral gauche de Southampton. Son transfert est estimé entre 12 et 16 M€. Enfin le club lombard est également en course avec le PSG sur deux latéraux droits au profil offensif : Valentino Lazaro du Hertha Berlin et Youcef Atal de l’OGC Nice.

Matthijs de Ligt en route pour la Juve. Annoncé très proche du PSG ou du Barça, Matthijs de Ligt serait bel et bien en partance pour Turin. Le défenseur de l’Ajax Amsterdam pourrait rapidement s’engager avec la Juve avec un salaire de 15 M€ par an à la clé. La Gazzetta dello Sport annonce que l’affaire est en bonne voie. Mieux, le quotidien au papier rose indique que Moise Kean pourrait être inclus dans la transaction...

Pisté par l’OL, l’Atlético de Madrid, le Zenit et l’AS Monaco, Renan Lodi aurait fait son choix. Le prometteur latéral gauche brésilien de l’Atlético Paranaense souhaiterait rejoindre les Colchoneros rapporte As.

Sport annonce un « accord de principe » entre le Barça et Neymar. Il s’agirait d’un « accord verbal pour un contrat de cinq ans ». Neymar accepterait même de baisser son salaire pour retourner au Camp Nou et il enlèvera sa plainte contre le club, précise la publication. Reste à se mettre d’accord avec Paris.

Comme l’indique Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone vont se réunir cette semaine avec l’agent de Malcom, Luis Fernando Menez Garcia, pour régler l’avenir du Brésilien. Concernant la position de l’ancien bordelais, celle-ci est claire, il veut rester.

Selon Super Deporte, Jasper Cillessen est à Valence afin de passer la visite médicale. Il devrait donc quitter le FC Barcelone, où il était la doublure de Marc-André ter Stegen.

Invité à trouver un autre club, Theo Hernandez, prêté la saison dernière à la Real Sociedad, attise les convoitises. Selon Marca, l’AC Milan, Naples et le Bayer Leverkusen souhaitent tous attirer le joueur du Real Madrid qui devrait choisir a priori entre ces trois clubs.

Selon les dernières informations d’As, Raul Albiol va passer sa visite médicale avec Villarreal. Le défenseur de 33 ans devrait donc quitter Naples après 6 années passées en Italie. Le club espagnol va payer 6 M€

Pour remplacer Rafael Benitez, Newcastle aurait déjà quelques noms en tête. Selon Skysports, Claudio Ranieri aurait posé sa candidature, lui qui est libre depuis son départ de l’AS Roma. Le poste intéresserait aussi Giovanni Van Bronckhorst ou Avram Grant. De son côté, le Daily Star avance le nom de Laurent Blanc, libre depuis plusieurs saisons maintenant. Sur le banc de Nice, Patrick Vieira a aussi été lié aux Toons par les médias britanniques.

Stephan El Shaarawy (26 ans) devrait quitter l’AS Roma cet été. Selon Il Tempo, l’attaquant est pressenti au Shanghaï Shenhua, où il signerait un contrat de 3 ans, assorti d’un salaire annuel net de 13 M€. Les Giallorossi percevraient 18 M€ plus 15 M€ de bonus.

Derby County autorise Frank Lampard à parler avec Chelsea. En pole position pour devenir coach de Chelsea, Frank Lampard peut officiellement discuter avec les Blues. Derby County, son club actuel, l’a autorisé à discuter du poste d’entraineur laissé vacant à Stamford Bridge depuis le départ de Maurizio Sarri.

Pierre-Yves Polomat à Gençlerbirliği. Le club turc annonce la signature pour deux ans de l’ancien défenseur de l’ASSE, âgé de 25 ans.

Fredrik Gulbrandsen à Istanbul. L’attaquant norvégien de 26 ans quitte Salzbourg pour rejoindre l’Istanbul Basaksehir jusqu’en juin 2022.

