En bref en France

Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Adrien Rabiot (PSG) va-t-il rejoindre le Betis ? Selon le Diario de Sevilla, le club andalou aurait avancé ses pions pour signer le milieu de terrain.

Marca nous apprend ce jeudi qu’il y a un pacte de non-agression entre le Real Madrid et le Paris SG concernant le prochain mercato. Ainsi, selon le quotidien sportif espagnol, les Merengues, qui entretiennent des « relations extraordinaires » avec le club de la capitale, ne bougeront pas sur certains dossiers « dans le dos » des Parisiens. Nasser Al-Khelaïfi aurait même la parole de Florentino Pérez.

Selon le média italien TMW, l’AS Roma serait intéressée par les services de Kevin Trapp (28 ans). Le portier du Paris SG était prêté cette saison à l’Eintracht Francfort.

RMC Sport assure que le club allemand de Mayence est tombé d’accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Ronaël Pierre-Gabriel (20 ans). Le montant de l’opération pourrait s’élever à 6 M€ bonus inclus.

Auteur d’une saison pleine en Liga NOS sous les couleurs de Rio Ave (33 titularisations), Léo Jardim (24 ans) a convaincu Lille de miser sur lui à en croire les informations de A Bola. Le gardien de but brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023, serait en effet tout proche de s’engager avec le LOSC.

C’est officiel en France !

Rennes lève l’option d’achat pour Mbaye Niang. Le Stade Rennais a payé 15 M€ pour recruter définitivement Mbaye Niang, prêté par le Torino en août dernier. L’attaquant sénégalais est désormais engagé avec le club breton jusqu’en juin 2023.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United va faire le ménage. Ole Gunnar Solskjaer a promis un grand ménage après une saison catastrophique terminée à la 6e place de la Premier League. Il a déjà montré la sortie à quelques joueurs vu comme indésirables. C’est le cas notamment de défenseurs Matteo Darmian et Marcos Rojo et des joueurs offensifs Juan Mata et Alexis Sanchez. Deux départs sont aussi déjà actés : ceux d’Antonio Valencia et d’Ander Herrera, qui sont en fin de contrat au 30 juin et qui n’ont pas prévu de prolonger. Ce dernier serait même tout proche du Paris Saint-Germain. Eric Bailly ne sera pas non plus retenu en cas de belle offre. Manchester devra aussi s’occuper des cas David De Gea et Marcus Rashford. Les deux sont en fin de contrat en juin 2020 et les Red Devils font tout pour les prolonger. Romelu Lukaku, que l’on annonce en partance pour l’Inter Milan, pourrait partir contre une somme avoisinant les 80 millions d’euros. Enfin, une forte somme est attendue si le champion du monde Paul Pogba venait à partir même si Manchester fait tout pour le retenir.

Eden Hazard dit adieu à Chelsea. Face à Arsenal hier soir, le Belge a visiblement disputé son dernier match avec les Blues. L’ancien Lillois a annoncé à demi-mot son départ de Chelsea quelques minutes après le sacre des siens hier soir en Ligue Europa. Il est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

Sergio Ramos reste au Real Madrid. Cet après-midi, le Real Madrid a surpris tout le monde en annonçant une conférence de presse de Sergio Ramos à 17h30. Le défenseur espagnol était donc très attendu, après toutes les rumeurs autour d’un éventuel départ. Finalement, comme l’annonçait la presse locale il y a quelques heures, le capitaine de la Casa Blanca a décidé de rester ! « Je suis madridista, je veux prendre ma retraite ici », a-t-il lâché.

En bref à l’étranger

La Gazzetta dello Sport en est sûre : Antonio Conte, qui devrait très prochainement s’installer sur le banc de l’Inter Milan, souhaite se débarrasser de Mauro Icardi. La raison : sa femme et agent, Wanda Nara.

Selon les informations de Marca, le président du club barcelonais, Josep Maria Bartomeu, aurait mis le dossier Antoine Griezmann en stand-by. Les dirigeants du FC Barcelone seraient refroidis par la réticence des joueurs du Barça, vexés par la volte-face de l’attaquant français l’été dernier.

Selon Mundo Deportivo, Philippe Coutinho serait dans le viseur de Chelsea et de Manchester United. Deux pistes moyennement convaincantes pour le moment... Le Paris SG surveillerait également la situation du Brésilien.

Courtisé avec insistance par Benfica, le gardien néerlandais Jasper Cillessen (30 ans), sur le départ au FC Barcelone, souhaiterait rejoindre un championnat plus exposé que la Liga NOS, explique Record.

Giovanni Di Lorenzo (25 ans), latéral droit révélé à Empoli cette saison, passe actuellement sa visite médicale pour signer à Naples, annonce le Corriere dello Sport.

Arjen Robben (35 ans), dont la carrière au Bayern Munich est désormais terminée, a laissé entendre à Voetbal International qu’il souhaitait continuer à jouer. Deux options s’offrent à lui : une aventure exotique ou un retour au bercail.

C’est officiel à l’étranger !

L’Inter se sépare de son entraîneur Luciano Spalletti. Sauf surprise, Antonio Conte devrait lui succéder.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 mai 2019

Maksimovic définitivement à Getafe. Prêté jusqu’ici par le FC Valence, Nikola Maksimovic (24 ans) est recruté définitivement par Getafe.

OFICIAL | Nemanja Maksimovic ya es jugador del Getafe C.F. https://t.co/mQXZheVSUp pic.twitter.com/j7WcvfKmdG — Getafe C.F. (@GetafeCF) 30 mai 2019

Manchester City prête Patrick Roberts à Norwich. L’ailier de 22 ans rejoint donc le promu en Premier League pour la saison prochaine.

A very, very warm welcome to Patrick Roberts who is set to join us from July 1 on loan from @ManCity ! #WelcomeRoberts #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 30 mai 2019

Obi Mikel et Downing libres comme l’air. Middlesbrough annonce que John Obi Mikel (32 ans) et Stewart Downing (34 ans) sont libres.