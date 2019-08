« C’est un crack ! »

En Espagne, un homme fait parler de lui, et pour une fois il ne s’agit pas d’un joueur brésilien du PSG. L’Atlético a battu la Juventus (2-1) en match de préparation, grâce au doublé du nouveau chouchou des Colchoneros, João Félix. Le jeune attaquant portugais a particulièrement brillé hier, et ce dimanche il fait la Une des journaux espagnols. « La joie de João », résume ainsi As. Pour Marca, « c’est un crack ». Particulièrement en jambes, Félix a impressionné toute l’Espagne et notamment son coach Diego Simeone. « Le meilleur avec lui, c’est son envie d’apprendre » a-t-il avoué à l’issue de la victoire de l’Atlético.

Naples et Rome s’écharpent sur le salaire d’Icardi

Du côté de l’Italie, Mauro Icardi fait parler encore et fait toujours les gros titres. D’après le Corriere dello sport, un duel se livre en coulisse entre le Napoli et l’AS Roma, pour faire signer l’attaquant argentin. Les Napolitains lui proposeraient un salaire de 8M€ par an, mais le club de la Louve serait prêt à augmenter les enchères, lui offrant 9M€ par saison. Sacré duel en perspective. Pour l’instant, ajoute le Corriere, Fabio Paratici le directeur sportif la Juventus préfère attendre...

Neymar entraînerait une sacrée réaction en chaîne

Enfin encore en Italie, c’est Neymar qui fait la Une. Il est en couverture de la Gazzetta dello sport ce dimanche, et d’après le quotidien « Neymar libère tout le monde ». Le transfert du Brésilien pourrait débloquer le marché italien, poursuit le média. Le PSG pourrait prendre Paulo Dybala pour le remplacer, la Juve se placerait alors sur Icardi pour renforcer son attaque. Dzeko arriverait dans la foulée à l’Inter pour prendre la place laissée libre par Icardi, et Higuain irait à l’AS Roma. Un sacré effet domino qui aurait donc comme origine le transfert de Neymar.

