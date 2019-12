La carrière de Jérémy Ménez (32 ans) commence en 2004 au FC Sochaux-Montbéliard, son club formateur. Lors de sa deuxième saison en professionnel, il inscrit trois buts en sept minutes face aux Girondins de Bordeaux (victoire 4-0) et devient au passage le plus jeune joueur auteur d’un triplé en Ligue 1. Ménez confirme son talent du côté de l’AS Monaco lors des saisons suivantes, avant de connaître sa première expérience étrangère en Italie, plus précisément à l’AS Rome en 2008. Durant trois ans, l’ailier français alterne le bon et le moins bon.

En 2011, il rentre en France en s’engageant pour le Paris Saint-Germain, qui lance son nouveau projet avec QSI (Qatar Investment Authority). Il y remporte notamment deux championnats, deux coupes de la ligue et un trophée des champions. Après trois années dans la capitale française, il retourne en Italie, à l’AC Milan cette fois-ci. En quittant le club lombard en 2016, c’est le début des expériences difficiles : Bordeaux, Antalyaspor (Turquie) et le Club América (Mexique). Depuis septembre dernier, Jérémy Ménez a fait le choix du cœur pour revenir à Paris, mais cette fois au Paris FC en Ligue 2. L’international français nous propose son équipe de rêve, qui évoluera dans un 4-2-3-1.

Ancelotti pour gérer tout ça

Dans les buts, on retrouve l’ancien gardien du PSG et légende de la Juventus, Gianluigi Buffon. En position d’arrière-droit, Jérémy Ménez désigne le Brésilien Cafú, double champion du monde avec le Brésil. Dans l’axe, la charnière est composée d’ « O Monstro » Thiago Silva, accompagné du Madrilène Sergio Ramos. Enfin, le poste de latéral gauche est occupé par la légende brésilienne, Roberto Carlos. Dans l’entrejeu, la paire barcelonaise est réformée avec Andrés Iniesta et Xavier Hernández, qui était « trop beau à voir jouer » précise Jérémy Ménez.

Concernant le quatuor offensif, on retrouve sur l’aile gauche, un certain Ronaldinho, ancien joueur du Paris Saint-Germain rappelle-t-il. En meneur de jeu, Zinedine Zidane est choisi pour « l’homme qu’il est, la classe et la carrière qu’il a eues ». Sur le côté droit de l’attaque, l’homme aux 6 Ballons d’or Lionel Messi sera présent. Enfin, le numéro 9 sera « El Fenomeno » Ronaldo et non Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais n’a pas été sélectionné par Jérémy Ménez au profit de la Pulga argentine. Enfin, pour manager cette équipe, le joueur du Paris FC donne le poste à Carlo Ancelotti qu’il justifie avec ces propos : « Parmi tous les coachs que j’ai eus, c’est celui qui savait le mieux gérer un groupe et qui a quelque chose de spécial ». Un onze qui a fière allure et qui aurait sûrement fait des dégâts.