Paris veut toujours Allan

Depuis 1 an déjà, le PSG courtise le joueur Napolitain, et il va revenir à la charge au prochain mercato selon la Gazzetta dello sport. Si son entraîneur, Carlo Ancelotti, le considère comme intouchable, ce n’est pas l’avis du club francilien qui ne compte pas abandonner le dossier. Pour que les négociations aboutissent, explique le quotidien transalpin, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une offre entre 60 et 70 M€. Un prix qui ne correspondrait pas tout à fait aux requêtes des dirigeants du Napoli. La Gazzetta dello sport avance également les chiffres du possible contrat d’Allan du côté de la capitale française. Il pourrait toucher jusqu’à 40M€ sur cinq saisons, alors qu’il gagne actuellement 2 M€ par an.

Insigne pourrait partir de Naples

Insigne parle Mercato ce samedi dans le Corriere dello sport. Dans un entretien exclusif avec le journal italien, le meneur de poche napolitain ne ferme pas la porte à un départ du club cet été, bien au contraire. « J’ai 28 ans et une offre que l’on ne peut pas refuser pourrait arriver », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « J’ai montré ce que je valais [...] Cela m’énerve d’arriver à deux doigts du succès, mais de ne jamais gagner. » Des déclarations qui devraient faire pas mal de bruit du côté du Napoli.

Un « Super Salah »

Liverpool a fait le boulot hier soir contre Southampton. Une victoire 3 buts à 1 pour les Reds qui leur permettent de reprendre les rênes de la Premier League devant Manchester City, qui comptent toujours un match de moins. Ce samedi, tous les tabloïds britanniques ne parlent que de Mohamed Salah. L’Égyptien a retrouvé le chemin des filets, et a permis à Liverpool de passer devant, en marquant le but du 2-1 à la 80e minute. Pour le Mirror, c’est lui qui a permis aux Reds d’arriver « sur le toit de la Ligue ». D’après le Daily Telegraph, c’était tout simplement un « Super Salah ». Tandis que pour le Daily Express, il faut « tout miser sur Mo ».