Ce n’est pas l’amour fou entre Valverde et son nouveau joueur

En Espagne, le Barça est déjà d’attaque sur le marché des transferts. Les Blaugranas ont enregistré une première arrivée, celle de Jeison Murillo en provenance de Valence. « Un transfert qui fait polémique », pour Sport. Le quotidien catalan raconte que le vestiaire a bien accueilli le nouveau défenseur, arrivé à son premier entraînement au milieu d’une haie d’honneur. Mais ce qui fait jaser c’est surtout les déclarations du coach Ernesto Valverde : « Murillo ? Avec 100M€ la situation aurait été différente ». Drôle d’ambiance du côté de la Catalogne...

Higuaín vers Londres, et Morata en Italie ?

Dans la presse transalpine, un transfert fait les gros titres. Il s’agit d’un échange entre l’AC Milan et Chelsea, échange qui concerne Gonzalo Higuaín et Álvaro Morata. La transaction pourrait se faire dès le mois de janvier, selon la Gazzetta dello sport, et la Juventus jouera un rôle d’arbitre. Cependant un paramètre coince pour l’instant. Gennaro Gattuso, le coach des Rossoneri, serait contre le départ de son attaquant. « Je le garde », a-t-il récemment affirmé.

Le PSG veut s’offrir Allan

Mais l’information mercato de la journée c’est celle du Corriere dello Sport ! Elle parle d’une nouvelle piste pour le Paris-Saint-Germain qui cherche à se renforcer au milieu de terrain. D’après le journal italien, le club de la capitale serait très intéressé par Allan, taulier de l’entre-jeu du Napoli. Les deux parties seraient déjà entrées en contact mais la direction napolitaine serait contre un départ de son joueur. Toutefois, selon le Corriere dello Sport, le PSG serait prêt à lâcher 50M€ pour faire craquer Naples.