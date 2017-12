Neymar et Semedo, de l’eau dans le gaz

En plein mercato d’été, et au cœur d’un incroyable battage médiatique en raison de son transfert potentiel au Paris Saint-Germain, Neymar est à fleur de peau. La preuve à l’entraînement du FC Barcelone où on a vu le Brésilien s’embrouiller avec la nouvelle recrue du club catalan, Nelson Semedo.

Le phénomène Mbappé

2017, c’est aussi la naissance du phénomène Mbappé. Brillant avec l’AS Monaco à 18 ans seulement, l’attaquant a beaucoup fait parler de lui. L’occasion pour notre rédaction de dénicher une vidéo datant de 2010 montrant les talents précoces du Français à l’âge de 11 ans sous les couleurs de l’AS Bondy (93).

Dembélé débarque au Camp Nou

Neymar et Mbappé au PSG ont été les transferts les plus impressionnants de l’été 2017. Mais il ne faut surtout pas oublier celui d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et comme le veux la tradition dans le club catalan après chaque transfert, le joueur est présenté devant son nouveau public, au Camp Nou. L’occasion pour l’ancien attaquant de Dortmund de faire découvrir sa palette de jongles aux fans barcelonais.

L’échange étrange entre Matuidi et Draxler

Sur les réseaux sociaux, les Parisiens ne manquent pas de nous étonner chaque jour. C’est le cas de Presnel Kimpembe qui, un beau jour de février, a publié une vidéo très étonnante d’un échange entre Blaise Matuidi et Julian Draxler. Dans l’extrait, on entend le Français dire à l’Allemand : « tu vas faire quoi toi ? Connard va ! Rentre chez ta mère ». Humour ou réel coup de pression ? L’enquête se poursuit encore aujourd’hui...

Pogba, Zlatan et Henry sont en interview...

Au mois de janvier, Zlatan Ibrahimovic a accordé un entretien à Thierry Henry pour le compte de la chaîne anglaise Sky Sports. Mais en plein milieu de l’interview, Paul Pogba débarque et cela donne lieu à un échange génial entre les trois hommes.

Umtiti VS Messi

Quand les entraînements du FC Barcelone sont diffusés en direct sur la chaîne YouTube du club, c’est toujours l’occasion de voir les stars du club à l’œuvre. Ce jour-là, Lionel Messi et Samuel Umtiti étaient adversaire le temps de cette rencontre, et le moins que l’on puisse dire c’est que le Français a pris cher face à l’Argentin.

Theo Zidane régale !

Les fils Zizou feront toujours parler d’eux, quoi qu’ils fassent. Pour le coup, Theo Zidane, à 14 ans au moment de la vidéo, avait réalisé un geste, une "Lambretta", qui vaut le coup d’œil, et en plein match qui plus est !

Le coup de pied d’Evra

Prendre un carton rouge avant même le coup d’envoi de la rencontre, voilà qui est original. Et c’est Patrice Evra le grand gagnant. Avec l’OM en Europa League, il se fait expulser après une altercation avec les supporters marseillais durant l’échauffement. Un geste qui a fait le tour du monde, et qui sera lourd de conséquences pour le Français. Quelques jours plus tard, il se retrouvera sans club.

Neymar en pleurs

Interrogé par les journalistes sur sa situation au Paris Saint-Germain, Neymar craque en conférence de presse. Soutenu par le sélectionneur brésilien Tite, Neymar ne peut s’empêcher de retenir ses larmes.

Après la "remontada"...

Et on ne pouvait pas revenir sur cette année 2017 sans évoquer la fameuse "remontada" du FC Barcelone. Après la rencontre, devant nos caméras en zone mixte, Thomas Meunier avait livré les raisons de cette déroute. Pour rappel, après une défaite au match aller (0-4), les Barcelonais se sont imposé 6 buts à 1 face aux Parisiens en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. « Nonnnnnnn », avait d’ailleurs lâché spontanément Paul Le Guen après le but de Sergi Roberto.

Merci d’avoir regardé nos vidéos toute l’année, bonne année 2018 !