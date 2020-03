Après son sacre de Championne du monde en 2018, la France a découvert dès le mois de septembre une nouvelle compétition, la Ligue des Nations. Une compétition moins maîtrisée avec une sortie de route dés la phase de groupes face aux Pays-Bas. Les Oranjes ont ensuite perdu en finale contre le Portugal premier lauréat de l’épreuve (1-0). Cette deuxième édition dont le tirage au sort aura lieu demain à 18h se déroulera en deux temps du 3 septembre au 17 novembre 2020 pour la phase de groupes et du 2 au 6 juin 2021 pour la phase finale, plusieurs changements ont eu lieu. Divisée en quatre Ligues de 12 (Ligue A), 12 (Ligue B), 15 (Ligue C), et 16 équipes. (Ligue D), les sélections voient la composition de ces Ligues évoluer. Après un accord trouvé, ils seront désormais 16 en Ligue A, 16 en Ligue B, 16 en Ligue C, et 7 en Ligue D.

Initialement relégués, la Croatie, la Pologne, l’Allemagne et l’Islande en profitent pour rester dans l’élite avec les équipes qui s’étaient maintenues. La France qui avait terminé deuxième de son groupe reste en compagnie de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie. Les représentants du carré final de la compétition que sont le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suisse prennent également part à l’épreuve. Enfin, les promus de la Ligue B tenteront de se défaire du costume d’outsiders. Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine, de l’Ukraine, du Danemark et de la Suède. Dans cette lutte à seize équipes, la France tentera d’effacer la déception de la première édition et de participer au tournoi final à quatre équipes. Cependant l’équipe de Didier Deschamps peut s’attendre à un tirage difficile puisqu’avec sa deuxième place lors de l’édition précédente, elle ne sera pas tête de série.

Un tirage compliqué pour les Bleus ?

Le classement de la précédente édition mettra obligatoirement sur la route des Tricolores une équipe qui a participé à la phase finale de la Ligue des Nations 2018-2019. Ils affronteront soit le vainqueur du premier trophée, le Portugal, soit les Pays-Bas, l’Angleterre et la Suisse. Des équipes solides que les Bleus ne devront pas prendre à la légère. Le chapeau 2 permet néanmoins à la France d’éviter la Belgique, l’Espagne et l’Italie. Des adversaires coriaces qui auraient pu poser des problèmes aux champions du monde 2018. Les promus que sont la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine, Danemark et Suède s’annoncent un cran moins forts que les autres concurrents, mais ont les moyens d’embêter la France. Le Danemark a été la seule équipe à avoir accroché les Bleus à la dernière Coupe du monde (0-0) alors que la Suède s’est offert les Tricolores en qualification du mondial 2018 (2-1). De son côté, l’Ukraine est en progrès constant sous les ordres d’Andriy Shevchenko et a terminé devant le Portugal dans les éliminatoires de l’Euro 2020.

Le chapeau 4 est composé de la Croatie, l’Allemagne, la Pologne, et l’Islande. Si les deux derniers sont un cran en dessous des coéquipiers d’Antoine Griezmann, ce n’est pas le vraiment le cas de la Croatie et l’Allemagne. Le tirage au sort peut s’annoncer très compliqué pour les Bleus qui peuvent se retrouver avec le Portugal, la Suède et l’Allemagne. Un groupe qui pourrait ressembler fort à celui de la France pour l’Euro 2020. Les Tricolores peuvent aussi espérer un tirage clément avec la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et l’Islande. Éléments de réponse dès demain en début de soirée. Le premier de chaque groupe se qualifiera, le deuxième et le troisième se maintiendront alors que le dernier sera relégué dans la Ligue inférieure. En ce qui concerne les autres Ligues, la lutte devrait faire rage en Ligue B avec la Russie, l’Autriche, le Pays de Galles et la République tchèque en tête de série et des pays comme la Norvège, la Serbie, la Finlande, la Slovaquie, la Turquie, l’Irlande ou encore l’Irlande du Nord qui peuvent tirer leur épingle du jeu. La Ligue C est moins séduisante, mais des pays comme la Grèce (qualifiée à la Coupe du monde 2014), l’Albanie (qualifiée à l’Euro 2016) et les barragistes de l’Euro 2020 que sont la Géorgie, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Biélorusse tenteront de s’illustrer. La Ligue D regroupe en revanche les moins bonnes sélections du continent avec Gibraltar, les Îles Féroé, la Lettonie, le Liechtenstein, Andorre, Malte et Saint-Marin.

Le pire tirage pour la France : Portugal, France, Suède et Allemagne

Le tirage idéal pour la France : Suisse, France, Bosnie-Herzégovine et Islande

Les Ligues de la future édition de la Ligue des Nations :

Ligue A :

Chapeau 1 : Portugal, Pays-Bas, Angleterre et Suisse

Chapeau 2 : Belgique, France, Espagne et Italie

Chapeau 3 : Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark et Suède

Chapeau 4 : Croatie, Pologne, Allemagne et Islande

Ligue B :

Chapeau 1 : Russie, Autriche, Pays de Galles et République tchéque

Chapeau 2 : Ecosse, Norvège, Serbie et Finlande

Chapeau 3 : Slovaquie, Turquie, Irlande et Irlande du Nord

Chapeau 4 : Bulgarie, Israël, Hongrie et Roumanie

Ligue C :

Chapeau 1 : Grèce, Albanie, Monténégro et Géorgie

Chapeau 2 : Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie et Chypre

Chapeau 3 : Estonie, Slovénie, Lituanie et Luxembourg

Chapeau 4 : Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan et Moldavie

Ligue D :

Chapeau 1 : Gibraltar et Îles Féroé

Chapeau 2 : Lettonie et Liechtenstein

Chapeau 3 : Andorre et Malte

Chapeau 4 : Saint-Marin