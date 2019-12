Pour son entrée en lice dans cette Coupe de la Ligue BKT, le Paris Saint-Germain se déplaçait à la MM Arena pour y affronter Le Mans. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel alignait un 4-3-3 et procédait à une rotation dans son onze. Ainsi, Thilo Kehrer et Choupo-Moting notamment démarraient la rencontre. De son côté, Richard Dezire optait pour un 4-4-2 avec le duo Créhin, Diarra en attaque. Dès la 4ème minute, le PSG se montrait dangereux. Sur la gauche, Di Maria débordait et centrait pour Sarabia dont la frappe passait au-dessus.

Loin d’être inhibé, Le Mans réagissait avec Maziz sur la droite qui centrait pour Créhin dont la tête était déviée par Marquinhos (7e). Les champions de France ne tardaient pas à ouvrir le score. Sur la gauche, Kurzawa décalait Di Maria dont l’excellent centre trouvait Sarabia. L’ancien joueur du Séville FC concluait d’une belle volée (0-1, 21e). Serein, le Paris SG maîtrisait la rencontre. Sur la droite, Dagba centrait à l’entrée de la surface pour Di Maria dont la frappe déviée, filait en corner (32e). Juste avant la pause, le PSG réalisait le break. Verratti jouait vite un coup-franc pour Mbappé qui servait sur un plateau Choupo-Moting.

Di Maria clôt le suspense

L’attaquant camerounais n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets (0-2, 40e). Deux minutes plus tard, le Paris Saint-Germain assénait le coup de grâce. Sur une superbe transversale de Verratti, Mbappé filait seul au but et ajustait Patron sans trembler (0-3, 42e). Au retour des vestiaires, le champion de France inscrivait le quatrième but. Di Maria à vingt-cinq mètres des buts manceaux tentait sa chance. Patron se trouait et ne parvenait pas à se saisir du ballon (0-4, 47e).

Lancé dans la profondeur par Sarabia, Mbappé seul face à Patron voyait son intérieur du pied passer au-dessus (50e). Les hommes de Déziré réduisaient le score et profitaient d’une erreur de concentration parisienne. Kehrer perdait le ballon aux abords de la surface, Maziz alertait Manzale dont la frappe enroulée se logeait dans la lucarne de Rico (1-4, 53e). Déconcentré, le PSG laissait venir son adversaire. Bien lancé par Diarra, Créhin dans la surface butait sur Rico bien sorti (58e). En fin de match, Herrera servi par Di Maria décochait une belle frappe bien repoussée par Patron (90+2). Sans forcer son talent, le PSG décrochait son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

L’homme du match : Di Maria (7) : l’ailier argentin n’a pas tardé à se mettre en évidence. Dès la quatrième minute, son centre pour Sarabia aurait pu se transformer en passe décisive. El Fideo est décisif sur l’ouverture du score parisienne grâce à son excellent centre pour Sarabia (21e). Très actif et dans tous les bons coups offensifs, l’ancien joueur du Real bien décalé par Dagba,voit sa frappe passer juste à côté (32e). Récompensé de son activité par un but, bien aidé par la maladresse de Patron (0-4, 47e). A logiquement baissé le pied en fin de match. Il reste néanmoins un élément incontournable du onze de Thomas Tuchel.

Le Mans

Patron (3) : une partie très compliquée pour le portier. ll n’a pas pu s’interposer sur l’ouverture du score de Sarabia (21e) ni sur le second but de Choupo-Moting (40e) puisqu’il a été surpris par ce coup franc joué rapidement par Verratti. Même constat sur le but de Mbappé qui s’est imposé sur le face-à-face amenant le troisième but (42e). Il a fait preuve de faiblesse sur le but de Di Maria qu’il aurait pu arrêter (47e).

Vardin (4,5) : le latéral droit s’est montré plutôt intéressant offensivement sur la première période. Il a été l’auteur de plusieurs montées intéressantes et d’un jeu de passe très précis. Défensivement, il peut regretter que les buts viennent de son côté.

Dasquet (4) : il aura essayé, mais la soirée s’annonçait compliquée pour la défense du Mans. Il a fait preuve de relâchement à certains moments. Cela a été le cas notamment sur le but de Mbappé qui l’a pris de vitesse sur le troisième but (42e). Mais cela ne l’a pas empêché de gagner la majorité de ses duels face aux assauts parisiens.

Lemonnier (3,5) : la capitaine a affiché un peu plus de difficulté que son coéquipier en défense centrale. Il aura participé à très peu de duels, étant trop souvent pris par surprise ou de vitesse par les actions parisiennes, notamment sur les buts malgré l’envie de bien faire.

Duponchelle (4) : le latéral gauche a eu moins d’impact offensivement que son pendant à droite. Défensivement, il a vu les réalisations parisiennes passer par le côté droit. Il a donc passé son match à dégager quelques occasions du PSG ou à intercepter certaines transmissions.

Hafidi (non noté) : le milieu de terrain a connu un match difficile. Si sa frappe a manqué le cadre (23e), il n’a pas répondu présent dans le jeu en étant bien souvent dépassé. Il a fait faute sur Di Maria, le coup franc qui a suivi amenant le but de Choupo-Moting (40e). Sorti juste avant la mi-temps suite à une blessure. Remplacé par Manzala (43e - note : 5,5) : qui s’est illustré en marquant le but de l’honneur d’une superbe frappe qui a terminé dans la lucarne de Rico (53e). Il aura participé au jeu de son équipe grâce à son jeu de passe globalement précis. Une entrée donc précieuse dans un match assez compliqué sur le papier.

Boé-Kane (4,5) : le milieu de terrain a lui aussi participé au jeu, en étant moins propre dans la réalisation de ses phases défensives. Ce qui lui a valu de récolter un carton jaune après une faute sur Kouassi (16e). Mais cela n’a pas été sa seule faute dans le jeu. Il aura tout de même été présent dans les duels.

Fofana (5,5) : il a sûrement été l’un des meilleurs Manceaux de la partie. Le milieu de terrain a fait preuve de présence au milieu de terrain. Il a été au duel et cela a payé puisqu’il en a remporté la majorité. Il ne s’est pas empêché de faire bloc devant le jeu parisien avec quelques interceptions et tacles.

Diarra (4) : il aurait pu être le premier buteur de la rencontre, mais son but a finalement été signalé hors-jeu par l’arbitre de touche (5e). Ensuite, les occasions de son équipe sont plutôt passées par le côté droit, l’empêchant de se montrer. Chose qu’il a pu faire un peu plus en seconde période, sans réalisme derrière.

Créhin (4,5) : sauveur du Mans contre Orléans ce vendredi soir, le numéro 9 n’a pu endosser ce costume une deuxième fois d’affilée. S’il n’a peut-être pas réussi à remporter ses duels face à la défense parisienne, il a tout de même été volontaire. Il s’est offert quelques occasions dont cette tête qui a manqué de peu le cadre en début de rencontre (7e). Remplacé par Moussiti-Oko (70e) qui n’aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent offensivement malgré l’envie de son équipe.

Maziz (5) : il aura participé à un grand nombre de duels qu’il a majoritairement perdus. Si défensivement, il n’a pas été au rendez-vous comme lors de son marquage manqué sur Sarabia qui a pu ouvrir le score (21e), il s’est montré intéressant offensivement. Il a d’ailleurs été passeur décisif lors de la réduction de l’écart de Manzala (53e). Remplacé par Confais (56e) qui a fait du bien à son équipe dans le jeu, empêchant cette dernière de sombrer après les buts encaissés.

PSG

Rico (5) : le portier espagnol n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans le premier acte. Il effectue une excellente sortie face à Créhin (58e). L’intéressé ne peut que constater les dégâts sur la magnifique frappe de Manzala (1-4, 53e).

Dagba (5) : le jeune parisien retrouvait les joies d’une titularisation ce soir. Sérieux et appliqué, il n’a pas hésité à prendre son couloir pour participer aux phases offensives de son équipe. Beaucoup moins en vue au retour des vestiaires.

Kehrer (4) : pour son retour en tant que titulaire, le défenseur allemand n’a pas été trop sollicité dans le premier acte. Sa perte de balle provoque la réduction du score du Mans (1-4, 53e). Des pertes de balles qui se sont répétées dans les dernières minutes du match.

Marquinhos (5) : capitaine ce soir, le défenseur brésilien s’est montré appliqué et n’a pas hésité à jouer haut. Costaud dans les duels, il a essayé de jouer long quand les circonstances l’exigeaient. Sa lecture du jeu lui permet d’être toujours bien placé. Il décide de ne pas se livrer sur le but de Manzala, un mauvais choix (1-4, 53e). Remplacé à la 67e par Paredes qui a joué sans forcer.

Kurzawa (5) : le latéral gauche français s’est surtout évertué à rester sérieux et en ne prenant pas trop de risques dans son jeu. N’a pas toujours été performant sur ses replis défensifs. L’ancien Monégasque réalise une belle intervention dans les pieds de Diarra qui filait au but (60e). Une prestation moyenne du défenseur ce soir.

Sarabia (6) : titularisé dans l’entrejeu parisien, le milieu offensif espagnol se procure la première occasion du match, mais ne cadre pas sa frappe (4ème). Très bien servi par Di Maria, sa volée ne laisse aucune chance à Patron (21e). Plus discret par la suite, il sert bien Mbappé dans la profondeur qui rate le coche (50e). A disparu quelque peu de la circulation après l’heure de jeu.

Kouassi (5,5) : dans la lignée de son match face à Galatasaray en Ligue des champions ;, le titi parisien a joué simple, mais juste dans ses transmissions. Ses choix ont toujours été judicieux dans l’orientation du jeu. Averti à la 69e suite à une vilaine faute consécutive à une perte de balle. Repositionné en défense centrale pour les dernières minutes du match.

Verratti (6) : titularisé ce soir par Thomas Tuchel, le Petit Hibou s’est distingué par un carton jaune précoce (9e). Le milieu italien n’a pas été très en réussite dans le jeu long dans le premier acte. Malgré cela, il reste celui qui impulse le tempo dans l’entrejeu. L’international transalpin a usé de sa malice pour jouer vite le coup-franc qui amène le deuxième but parisien (40e). Sa superbe transversale permet à Mbappé d’inscrire le troisième but (42e). Un peu plus discret dans le second acte. Remplacé à la 77e par Herrera qui a vu sa belle frappe repoussée en fin de match par Patron (90+2).

Mbappé (7) : très discret pendant au moins trente minutes, le champion du monde a appuyé sur l’accélérateur en fin de premier acte. Passeur décisif sur le but de Choupo-Moting (40e), il profite de la superbe ouverture de Verratti pour ajuster sans trembler Patron sur le troisième but (42e). Bien lancé par Sarabia, l’international français seul face à Patron n’attrape pas le cadre (50e). Remplacé à la 67e par Icardi qui n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent.

Choupo-Moting (4) : pour son retour dans le onze parisien, l’attaquant camerounais s’est montré relativement discret dans le premier acte, où il a éprouvé des difficultés à se situer sur le terrain. Pour se remettre dans le coup, Mbappé lui offre un caviar que l’intéressé convertit tranquillement (0-2, 40e). Pas toujours très heureux dans ses choix, le Lion Indomptable n’a pas forcément marqué des points ce soir.