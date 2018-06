La Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet) approche à grands pas ! Dans seulement cinq jours, le Mondial démarrera enfin avec le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite (jeudi 14, 17h). En ce qui concerne l’équipe de France, elle débutera le samedi face à l’Australie (12h). Mais avant de penser à la CDM, les Bleus doivent terminer leur préparation sur une bonne note. Déjà victorieux de l’Irlande (2-0) et de l’Italie (3-1), les hommes de Didier Deschamps affrontent les Etats-Unis pour leur dernier test (ce soir à 21h, en direct sur Foot Mercato).

Pour l’occasion, Didier Deschamps tentera d’apporter des réponses à ses questions et devrait donc aligner l’équipe qui débutera ce Mondial. Le sélectionneur tricolore devrait aligner un 4-4-2 en losange, qui se transformerait éventuellement en 4-3-3. Dans les cages, Hugo Lloris devrait prendre place avec le brassard de capitaine. En défense, aucune surprise ne devrait être reservée. Djibril Sidibé pourrait démarrer dans le couloir droit, et Benjamin Mendy de l’autre côté, alors que Lucas Hernandez a marqué des points face à la Nazionale. Samuel Umtiti et Raphaël Varane, de retour après une période de repos suite à la finale de la Ligue des champions, devraient composer la charnière centrale.

Griezmann en soutien du duo Mbappé-Giroud ?

Sur l’animation offensive, le doute est permis. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté pourrait débuter au poste de sentinelle, avec juste au-dessus Blaide Matuidi sur sa gauche et Paul Pogba à droite. Le poste de numéro 10 devrait être confié à Antoine Griezmann, qui serait donc en soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud dans le 4-4-2 en losange. En face, les Etats-Unis tenteront de déjouer les plans tricolores. Non qualifiés pour ce Mondial, les Américains restent pour leur part sur une défaite contre l’Irlande (1-2) et une victoire face à la Bolivie (3-0).

Le sélectionneur Dave Sarachan devrait lui mettre en place un 4-5-1. Dans les buts, Steffen devrait être titularisé et pourrait être accompagné par la charnière centrale Miazga-Parker. Dans les couloirs, on retrouverait Yedlin à droite et Robinson sur la gauche. Devant la défense, le sélectionneur américain devrait opter pour Trapp, accompagné un peu plus haut par le duo Adams-McKennie. Sur les côtés, on pourrait retrouver à droite Timothy Weah à droite et Green sur la gauche. Ces derniers seront chargés d’alimenter Wood qui devrait être seul en pointe.