Après la Ligue des Champions jeudi, place à la Ligue Europa ce vendredi. Deux clubs français sont concernés (Strasbourg a été éliminé de la compétition par l’Eintracht Francort), il s’agit de l’AS Saint-Etienne et du Stade Rennais, tous les deux placés dans le chapeau 3. Ils pouvaient donc logiquement craindre un tirage compliqué, surtout au regard d’un chapeau 1 particulièrement relevé. Cela sera le cas pour le Stade Rennais, qui est tombé dans le groupe E, avec la Lazio Rome, le Celtic Glasgow et le CFR Cluj. De grosses ambiances à prévoir donc et un cador avec la Lazio.

Pour se qualifier et réaliser un nouveau beau parcours après celui de la saison passée, le club entraîné par Julien Stéphan devra faire de bons résultats face au Celtic Glasgow, ce qui n’est jamais évident, et Cluj, qui bataillait pour rejoindre la Ligue des Champions. Pour l’AS Saint-Etienne, cela parait un peu plus abordable, avec Wolfsbourg en tête d’affiche. Le club allemand a démarré la Bundesliga par deux victoires et sera le favori. L’ASSE aura l’occasion de retrouver son ancien joueur Joshua Guilavogui. Les deux autres équipes semblent à portée des Verts : La Gantoise (Belgique) et Olexandriya (Ukraine).

Le tirage au sort a réservé quelques groupes costauds. On pense par exemple au groupe F (Arsenal, Eintracht Francfort, Standard de Liège, Vitoria), qui réunit un finaliste et un demi-finaliste de la dernière édition de Ligue Europa, ou encore le groupe J (AS Roma, Mönchengladback, Basaksehir, Wolfsberg). Manchester United s’en sort plutôt bien de son côté dans le groupe H.

Le tirage au sort complet

Groupe A

FC Séville (ESP)

APOEL (CYP)

Qarabağ (AZE)

Dudelange (LUX)

Groupe B

Dynamo Kyev (UKR)

Copenhague (DAN)

Malmö (SUE)

Lugano (SUI)

Groupe C

Bâle (SUI)

Krasnodar (RUS)

Getafe (ESP)

Trabzonspor (TUR)

Groupe D

Sporting CP (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Rosenborg (NOR)

LASK (AUT)

Groupe E

Lazio (ITA)

Celtic (ECO)

Rennes (FRA)

CFR Cluj (ROU)

Groupe F

Arsenal (ANG)

Eintracht Francfort (ALL)

Standard Liège (BEL)

Vitória SC (POR)

Groupe G

Porto (POR)

Young Boys (SUI)

Feyenoord (NED)

Rangers (ECO)

Groupe H

CSKA Moscou (RUS)

Ludogorets (BUL)

Espanyol (ESP)

Ferencváros (HUN)

Groupe I

Wolfsburg (ALL)

La Gantoise (BEL)

Saint-Étienne (FRA)

Olexandriya (UKR)

Groupe J

AS Roma (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Istanbul Başakşehir (TUR)

Wolfsberg (AUT)

Groupe K

Beşiktaş (TUR)

Braga (POR)

Wolverhampton (ANG)

Slovan Bratislava (SVK)

Groupe L

Manchester United (ANG)

Astana (KAZ)

Partizan (SRB)

AZ Alkmaar (NED)

