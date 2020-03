Sale soirée pour Tottenham. Les Spurs recevaient Norwich City ce soir dans son antre pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup. Un match que les Londoniens ont perdu aux tirs au but (1-1, 3 tab 2). Un très mauvais résultat, d’autant qu’il s’agissait de la lanterne rouge de la Premier League. Mais un autre fait important est venu se greffer à cette sale soirée. Les médias anglais ont en effet relayé une information selon laquelle Eric Dier s’est rendu dans les tribunes du Tottenham Hotspurs stadium pour aller en découdre avec un supporter !

La raison ? Deux versions étaient évoquées pour le moment. L’Anglais de 26 ans aurait voulu s’expliquer virilement avec un pseudo supporter qui aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de Gedson Fernandes alors que ce dernier venait de rater un penalty. D’autres, dont José Mourinho, ont parlé d’insultes envers un membre de la famille du joueur présent dans les tribunes. Un geste que beaucoup ont qualifié de courageux. Présent en conférence de presse, le Portugais n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur cet incident. Et si le Special One a regretté l’attitude de Dier en tant que professionnel, le Portugais a parfaitement compris son geste en tant qu’homme.

Eric Dier est allé en découdre en tribune

« Je ne peux pas éviter la question et je pense qu’Eric a fait quelque chose que nous, professionnels, nous ne pouvons pas nous permettre de faire, même si, vu les circonstances, c’est ce que tout le monde aurait fait. Quand quelqu’un insulte votre famille et que vos proches sont là et que l’un d’eux est impliqué par cet incident (son frère cadet), je pense qu’Eric a fait ce que les professionnels ne peuvent pas faire, mais, et je le répète, ce que chacun d’entre nous aurait fait en tant que personne », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Les supporters qui se trouvent assis à ces places, dans ces zones privilégiées du stade, je ne sais pas si ce sont vraiment des fans de Tottenham. Parce que nos supporters étaient derrière nous jusqu’au dernier tir au but. Après, je ne sais pas (s’il s’agit d’insultes racistes envers Gelson Fernandes ou envers le frère de Dier). Je sais juste que la réaction d’Eric vient du fait que son frère n’était pas content avec ce qu’il se passait en tribune. Si le club décide de punir Dier, je ne serai pas d’accord. » C’est dit !