La finale de la Coupe d’Afrique des Nations se rapproche. La Tunisie est en train de défier le Sénégal tandis que l’Algérie va affronter le Nigeria. A la clef, la possibilité de s’affirmer en tant que meilleur équipe africaine.

Qualifiée de justesse, l’Algérie se présente dans un 4-3-3 avec Raïs M’Bolhi dans les buts. Mehdi Zeffane, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et Ramy Bensebaïni forment la défense. Aligné en sentinelle, Adléne Guédioura est épaulé par Sofiane Feghouli et Ismaël Bennacer. Enfin, Baghdad Bounedjah peut compter sur Riyad Mahrez et Youcef Belaïli en attaque.

De son côté, le Nigeria opte pour un 4-2-3-1 avec Daniel Akpeyi dans les cages. Chidozie Awaziem, William Troost-Ekong, Kenneth Omeruo et Jamilu Collins évoluent en défense. Wilfred Ndidi et Oghenakaro Etebo constituent le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Odion Ighalo est soutenu par Samuel Chukwueze, Alex Iwobi et Ahmed Musa.

Les compositions :

Algérie : M’Bolhi - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Feghouli, Guédioura, Bennacer - Mahrez, Bounedjah, Belaïli

Nigeria : Akpeyi - Awaziem, Troost Ekong, Omeruo, Collins - Ndidi, Etebo - Chukwueze, Iwobi, Musa - Ighalo

