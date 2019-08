La trêve internationale approche à grands pas. Alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste dans quelques heures (14h), d’autres sélections ont déjà communiqué sur le sujet. En Allemagne, Joachim Löw a fait son choix pour les matches de qualifications de l’Euro 2020 contre les Pays-Bas (vendredi 6) et l’Irlande du Nord (lundi 9).

Transféré définitivement du Paris Saint-Germain à l’Eintracht Francfort, le gardien Kevin Trapp manque notamment à l’appel. Bernd Leno, Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen ont été choisis pour occuper les cages allemandes. De son côté, Luca Waldschmidt (SC Fribourg) est convoqué pour la première fois. Emre Can est lui de retour.

Here's Joachim #Löw's first Germany squad of 2019/20

There's a first call-up for Luca #Waldschmidt, while Emre #Can also returns.#DieMannschaft #GERNED #NIRGER pic.twitter.com/J3oJgJTulI

— Germany (@DFB_Team_EN) August 29, 2019