Gardien remplaçant de Manuel Neuer (33 ans) en sélection allemande, Marc-André ter Stegen (27 ans) ronge son frein pour le moment. Le gardien du FC Barcelone qui compte 22 capes avec la Mannschaft espère toutefois avoir la possibilité d’inverser la donne très rapidement comme il l’a expliqué au média allemand T-online : « bien sûr que la situation est difficile pour moi. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous n’êtes pas là où vous devriez être... »

Pour autant, il veut faire la différence grâce à son niveau sportif et ne s’exprimera pas pour critiquer son rival Manuel Neuer : « je crois qu’avec le temps, j’ai trouvé la réponse à ce problème. J’ai revu mes priorités. Je veux bien entendu obtenir le plus de succès possible et devenir le numéro 1 en équipe nationale, mais pas à n’importe quel prix. Le football est une chose, mais pour moi, l’aspect humain est une chose plus importante encore. Je veux pouvoir me regarder dans un miroir et me dire : "Tu as travaillé honnêtement, tu n’as jamais caché tes ambitions, mais tu es toujours resté correct et ne l’a jamais joué de manière sale en coulisses". »

