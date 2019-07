Après une victoire et trois défaites lors de sa préparation, l’AS Monaco défiait ce samedi le Valencia CF pour son cinquième match amical de l’été. Et dans cette rencontre, la formation de Leonardo Jardim s’est imposée sur le score de 1-0. Le jeune Lyle Foster a inscrit le seul but de la rencontre à la 38e minute.

Dans les autres rencontres du jour, le Stade de Reims a fait match nul face à La Gantoise (1-1). De son côté, Angers a disposé du Havre sur le score de 3-2 grâce notamment à un doublé d’Angelo Fulgini.

Victoire des Rouge & Blanc face au Valencia CF Foster (38') - #VCFASM pic.twitter.com/t24f2voKAF — AS Monaco (@AS_Monaco) July 20, 2019

