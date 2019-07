Les clubs de Ligue 1 peaufinent leur préparation avant le début de la saison. Après avoir disposé de Nyon, puis perdu contre le Stade Lausanne-Ouchy, le FC Nantes a battu Niort sur le score de 3-2. Basila (9e), Bamaba (21e) et Touré (61e) sont les buteurs canaris alors que Kemen (sp 54e) et Passi (78e) ont marqué pour les Chamois.

Dans le même temps, Strasbourg a battu Toulouse 3-1 pour un duel 100 % Ligue 1. Da Costa (27e), Zohi (77e) et Simakan (90e) ont marqué pour le Racing et c’est Boisgard (61e) qui a inscrit l’unique but des Violets. Cette victoire est de bon augure pour le vainqueur de la Coupe de la Ligue, à 5 jours du match aller du 2e tour de qualifications de la Ligue Europa face au Maccabi Haifa.

