L’Angleterre affronte la République Tchèque et le Montenegro pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2020 à la fin du mois de mars. Pour ces deux rendez-vous, Gareth Southgate a convoqué 25 joueurs.

On notera le retour du gardien du Burnley Tom Heaton et la première convocation de Declan Rice, auteur d’une grosse saison avec West Ham. Ce dernier, qui compte 3 sélections en équipe d’Irlande, a décidé de changer d’avis et de rejoindre les Three Lions.

Le groupe :

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ross Barkley (Chelsea), Jack Butland (Stoke City), Ben Chilwell (Leicester City), Dele (Tottenham Hotspur), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Tom Heaton (Burnley), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Michael Keane (Everton), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Harry Maguire (Leicester City), Jordan Pickford (Everton), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), Danny Rose (Tottenham Hotspur), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Luke Shaw (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), John Stones (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Callum Wilson (AFC Bournemouth)