L’Euro Espoirs a débuté dimanche soir et de belles affiches ont déjà eu lieu. Après les victoires polonaises, italiennes, allemandes et autrichiennes, l’Angleterre et la France vont se retrouver. Une rencontre au sommet dans le groupe C entre deux formations qui nourrissent de grandes ambitions.

Les Three Lions s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dean Henderson dans les cages. Ce dernier peut compter sur Aaron Wan-Bissaka, Jake Clarke-Salter, Fikayo Tomor et Jay Dasilva en défense. Le double pivot est composé d’Hamza Choudhury et de Phil Foden tandis que Demiray Gray, James Maddison et Ryan Sessegnon évoluent un cran plus haut. Enfin, Dominic Solanke est en attaque.

De son côté, la France propose un 4-2-3-1 avec Paul Bernardoni dans les buts. Le Nîmois est assisté en défense par Colin Dagba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Fodé Ballo-Touré. Positionné en sentinelle, Lucas Tousart est accompagné par Houssem Aouar. Jeff Reine-Adélaïde, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba épaulent Moussa Dembélé en pointe du système tricolore.

Les compositions :

Angleterre : Henderson - Wan-Bissaka, Clarke-Salter, Tomori, Dasilva - Choudhury, Foden - Gray, Maddison, Sessegnon - Solanke

France : Bernardoni - Dagba, Konaté, Upamecano, Ballo-Touré - Tousart, Aouar - Reine-Adélaïde, Ikoné, Bamba - Dembélé

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10