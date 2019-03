L’Argentine prépare actuellement la Copa America avec deux matchs amicaux au programme face au Venezuela et au Maroc (22 et 26 mars). Appelé en sélection par Luigi Scaloni, Leandro Paredes est revenu sur le retour de Lionel Messi en sélection. Pour le milieu argentin du PSG, l’apport de la Pulga au sein du groupe reste indéniable.

« Messi ? C’est un rêve de jouer à ses côtés. C’est un garçon très tranquille et très humble. Certains peuvent penser qu’avec un tel niveau il pourrait être différent, mais non, on connaît son niveau sur le terrain. Ces jours-ci à Madrid, il a été très impliqué. Il vient toujours nous parler, nous donner des conseils, il nous demande de regarder les mouvements qu’il fait, où il se trouve, où il vaut mieux lui donner le ballon, » a analysé l’ancien joueur du Zenit dans les colonnes du journal Clarin.