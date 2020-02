Sans Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), la saison des Gunners, déjà moyenne, aurait une tout autre allure. Meilleur réalisateur d’Arsenal cette saison et co-meilleur buteur de Premier League avec Jamie Vardy (17 buts), l’international gabonais demeure sous contrat jusqu’en juin 2021. Ses performances attisent donc forcément les convoitises. Surveillé par le Barça ces derniers mois ou encore l’Inter Milan, le numéro 14 du club londonien pourrait aller voir ailleurs en cas de non-qualification de son équipe pour la prochaine Ligue des Champions. Double buteur d’Arsenal lors de la victoire face au Everton de Carlo Ancelotti (3-2), dimanche, à l’Emirates Stadium, PEA a vu son entraîneur, Mikel Arteta, lui envoyer des signaux importants en vue de la saison prochaine.

« Espérons qu’en plus des victoires, mais aussi de ce que nous essayons de faire, qu’il aime vraiment être sur le terrain à chaque fois qu’il est aligné, qu’il se sente impliqué dans ce que nous essayons de construire ici. Et je pense qu’il est dans cet état d’esprit en ce moment », a confié le technicien espagnol de 37 ans en conférence de presse d’après match, dans des propos relayés sur le site officiel d’Arsenal. Avant de poursuivre : « je pense que cela a été difficile pour lui (de ne pas disputer la Ligue des Champions ici), un joueur de son niveau, il y a eu beaucoup de déceptions ces derniers mois et dernières années car il a de grandes attentes. Vous savez qu’il veut jouer dans les plus grands clubs et tournois et être là-haut avec les meilleurs joueurs du monde. Nous devons essayer de le soutenir et de tout lui donner au club pour qu’il se sente épanoui. C’est le défi que j’ai ici. Je suis tellement content de son rendement. C’est un superbe joueur. Il mérite complètement d’être aimé par les autres équipes mais j’espère que nous pourrons le convaincre que c’est le bon endroit ici pour lui. Et qu’il a un avenir ici ». Les Gunners, 9es de Premier League, comptent 7 points de retard sur le 4e, Chelsea, mais sont toujours en course en Ligue Europa.