Liverpool vole vers le titre de champion d’Angleterre et gère pour l’instant avec efficacité la terrible période de Noël avec deux victoires lors des deux dernières rencontres, dont une démonstration face à Leicester. De quoi penser que les Reds seront capables de répéter l’exploit d’Arsenal en 2003-2004 et de terminer la saison invaincus ? L’ancien entraîneur des Gunners, Arsène Wenger, a dit tout le bien qu’il pensait de Liverpool, sur le plateau de BeIN Sports.

« Ils étaient déjà proches la saison passée et ils sont toujours invaincus pour l’instant. Mais je pense que la seule chose qui intéresse Liverpool, c’est de gagner la Premier League. Ils ne l’ont pas gagnée depuis 30 ans. Personne n’aurait prédit cela. C’est leur objectif principal. Ils sont dans une bonne dynamique et leur principal adversaire est déjà loin. (…) Ils jouent un football intelligent, les joueurs font des choix intelligents sur le terrain. J’ai vécu l’expérience d’être invaincu une saison, on accumule de la confiance et on est persuadé qu’en jouant comme d’habitude, on va gagner le match », a lancé le technicien français.