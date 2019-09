Entraîneur mythique d’Arsenal pendant 22 ans, Arsène Wenger a quitté les Gunners en 2018. Depuis, le Français n’a pas retrouvé de poste mais reste un observateur avisé du football. Consultant pour beIN Sports, le technicien a évoqué la période compliquée de Manchester United (8e de Premier League, 8 pts). Alors qu’Ole Gunnar Solskjær est régulièrement annoncé partant, l’ancien coach de Monaco a passé le message qu’il ne dirait pas non pour entraîner les Red Devils...

« Manchester United est un travail de rêve pour tout manager. Oui, ils ont besoin, à mon avis, de 4 joueurs en plus dans l’équipe première. Mais autour de ces joueurs, je vois une équipe capable de relever des défis. Ils ne sont pas aussi loin que les gens le pensent, juge l’Alsacien par des propos repris par The Mirror. L’équipe n’a aucun schéma de jeu, aucun schéma de pressing. Il y a une équipe là-bas, mais elle doit être encadrée et développée. Avec 4 joueurs en plus et ils peuvent être des challengers. Pour tout. Comme je l’ai dit, Manchester United est un travail de rêve. Pour n’importe quel entraîneur. J’ai confiance, j’ai du courage… et des idées. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10