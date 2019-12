Arrivé à l’été 2018 du côté de l’AS Monaco, Benjamin Henrichs n’a pas vraiment fait l’unanimité au sein du club de la Principauté. Le latéral droit polyvalent de 22 ans compte 35 matches à son actif pour un but et trois passes décisives. Annoncé depuis quelques semaines du côté du Bayern Munich, le natif de Bocholt est suivi de longue date par le club comme l’a expliqué son agent Ali Bulut à T-Online : « j’ai eu une offre du Bayern pour Benjamin Henrichs en 2016, un contrat était signé pour la saison 2017/18. Mais j’étais convaincu que Benny aurait encore besoin d’un an ou deux avant de pouvoir passer au Bayern. Cette évaluation a été partagée puis le Bayern. Ça n’avait pas de sens de cramer le garçon. »

Alors que la possibilité que Benjamin Henrichs retourne en Allemagne grandit petit à petit puisqu’il n’est pas vraiment titulaire cette saison, son agent en a profité pour envoyer un message au directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić : « Hasan Salihamidzic est rusé, il sait comment fonctionne l’entreprise. Mais s’il ne parvient pas à convaincre Karl-Heinz Rummenigge (directeur exécutif du Bayern Munich), il n’y aura pas de transfert. » La balle est désormais dans le camp du Rekordmeister.