Vainqueur 3-2 sur le terrain du Paris FC samedi dernier, l’AS Saint-Étienne obtenait sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France. Une victoire après laquelle Claude Puel incendiait son joueur, Timothée Kolodziejczak (28 ans), qui n’avait pas pris part au match. Et le défenseur français a beaucoup de mal à digérer les propos de son entraîneur.

Dans un entretien pour L’Équipe, il déclare : « Je n’accepte pas qu’il remette en cause mon intégrité professionnelle. Dire que je suis laxiste, avare de mes efforts alors que je travaille au quotidien afin de me trouver dans les meilleures conditions pour le club fait de la peine à mon entourage. » Timothée Kolodziejczak ajoute qu’il apportera sa réponse sur le terrain. Cela risque d’être difficile, au vu de son faible temps de jeu ces dernières semaines. Malgré deux matches en coupe nationale en début de mois, l’un en Coupe de la Ligue contre le PSG (1-6) et le second contre le FC Bastia-Borgo (3-0) en Coupe de France, il n’est plu apparu en Ligue 1 depuis le 1er décembre.