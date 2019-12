Les résultats du Ballon d’Or sont tombés lundi soir, récompensant Lionel Messi pour la sixième fois. Seulement, comme à chaque année, le classement livre son lot de déceptions. Cette année, c’est le cas de Sadio Mané qui fait parler avec sa quatrième place alors qu’il a été étincelant avec Liverpool et le Sénégal tout en étant vainqueur de la Ligue des Champions, mais également finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations qui fait parler avec sa quatrième place. Le consultant Habib Beye s’est montré très surpris de la position de l’ailier tout en présentant son point de vue sur la situation sur Canal +.

« Peut-on juger que Messi sera le meilleur joueur de l’Histoire ? Oui. Peut-on juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement ? Oui. Peut-on juger qu’il a fait la meilleure saison en 2019 ? Non », a-t-il déclaré avant de réagir aux statistiques du Barcelonais et de l’ancien joueur du FC Metz. « Vous avez oublié quelque chose. Il a gagné la Supercoupe d’Europe (face à Chelsea, 2-2, 5-4 aux t.a.b) et il est double buteur. C’est un titre supplémentaire. Mais en même temps, je vais vous dire, on va repartir sur ce qu’on a déjà dit. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation : il est Africain, et c’est pour ça qu’il est quatrième. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c’est pour ça qu’il est quatrième », a-t-il exposé ensuite avant de se montrer ouvert aux arguments d’autrui sur la place de Virgil van Dijk, notamment.