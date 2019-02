Le FC Barcelone s’est imposé 3-0 ce soir sur la pelouse du Real Madrid, obtenant ainsi sa qualification pour la finale de Copa del Rey (4-1 au cumulé). Pourtant, le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre, pendant laquelle les Merengues ont eu plus d’occasions notamment. Ernesto Valverde n’était d’ailleurs pas totalement satisfait de la prestation de son équipe.

« Ils ont fait une meilleure première période, où nous avons manqué d’intentions offensives. Nous n’avons pas pu prendre le contrôle du jeu, nous avons perdu des ballons à certains endroits et ça aurait pu nous coûter un but. Nous n’avons pas fait un super match, je dois le reconnaître. Ce soir, nous avons marqué trois buts sans avoir beaucoup d’occasions, d’autres fois, c’est dans l’autre sens. Luis Suarez est un buteur qui est toujours là, il est agressif et ambitieux, cherchant toujours le but », a expliqué le tacticien blaugrana.