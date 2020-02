C’était dans l’air du temps depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le FC Barcelone a annoncé l’arrivée de Martin Braithwaite. L’ancien joueur du Toulouse Football Club a été recruté en tant que joker médical suite à la longue blessure d’Ousmane Dembélé.

« Le FC Barcelone a levé la clause libératoire du joueur Martin Braithwaite, qui n’est désormais plus lié au Club Deportivo Leganés. Le montant de la clause payée est de 18 millions d’euros », a indiqué le club catalan, qui a fixé une clause libératoire très élevée pour le Danois. « Le joueur signera un contrat avec le Club pour le reste de la saison et quatre de plus, jusqu’au 30 juin 2024, et sa clause libératoire est fixée à 300 millions d’euros ». Un montant impressionnant !