Après avoir recruté Frenkie de Jong, le FC Barcelone veut continuer de piocher à l’Ajax et c’est Matthijs de Ligt qui pourrait à son tour renforcer la défense du leader de Liga. Le Barça serait en tout cas en pole position pour se l’offrir, à tel point que les médias catalans parlent déjà du futur contrat du défenseur central de 19 ans.

Ainsi, les deux parties seraient déjà d’accord pour un contrat allant jusqu’en 2024, avec des conditions salariales similaires à celle de de Jong, avec un salaire qui va augmenter au fur et à mesure des années et des bonus plus ou moins importants. Cette offre de contrat sera bientôt communiquée à Mino Raiola, et les Catalans devront ensuite se mettre d’accord avec l’Ajax.