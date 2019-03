Après s’être quittés sur un match nul 0-0 à l’aller, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais se retrouvent au Camp Nou pour le retour. A domicile, les Blaugranas s’organisent dans leur traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba forment la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Ivan Rakitic et Arthur au cœur du jeu. Lionel Messi et Philippe Coutinho prennent les couloirs alors que Luis Suarez évolue en pointe de l’attaque catalane.

En face, l’Olympique Lyonnais décide de revenir à une défense à trois. Un choix fort pour l’équipe de Bruno Genesio qui sera en mission pour obtenir un exploit. Anthony Lopes se retrouve dans les buts lyonnais derrière Marcelo, Jason Denayer et Marçal. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Ferland Mendy. Pour ce qui est du double pivot, Tanguy Ndombele et Lucas Tousart sont alignés tandis que Houssem Aouar débute sur le banc. Nabil Fekir évolue de son côté en soutien de Memphis Depay et Moussa Dembélé.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Olympique Lyonnais : Lopes - Marcelo, Denayer, Marçal - Dubois, Ndombele, Tousart, Mendy - Fekir - Depay, Dembélé