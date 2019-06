Alors que le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf s’était déjà délesté de plusieurs éléments à l’image de Paul-Georges Ntep, il a enfin dévoilé le nom des 23 joueurs qui disputeront la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Et parmi eux, pas de trace de Vincent Aboubakar. L’attaquant du FC Porto n’a pas convaincu et ne sera pas du voyage.

En revanche, quatre joueurs de Ligue 1 font bien partie du groupe des Lions Indomptables. Il s’agit d’Ambroise Oyongo (Montpellier), Stéphane Bahoken (SCO Angers), Clinton Njié (Olympique de Marseille) et Eric Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain. D’autres cadres comme André Onana, Karl-Toko Ekambi et André Frank Zabo Anguissa seront également présents.

Gardiens : André Onana (Ajax Amsterdam/Pbs), Fabrice Ondoa/KV Oostende) et Carlos Kameni (Fenerbahçe/Tur)

Défenseurs : Fai Collins (Standard/Bel), Michael Ngadeu Ngadjui (Slavia Prague/Rtc), Yaya Banana (Panionios/Gre), Jean-Armel Kana Biyik (Kayserispor/Tur), Gaëtan Bong (Brighton/Ang), Ambroise Oyongo (Montpellier/Fra), Tchakonte Dawa (Mariupol/Ukr)

Milieux : Andre Frank Zambo Anguissa (Fulham/Ang), Pierre Kunde (Mayence/All), Georges Mandjeck (Maccabi Haifa/Isr), Arnaud Djoum (Hearts/Eco) et Wilfrid Kaptoum (Real Betis Balompié/Esp)

Attaquants : Stéphane Bahoken (Angers/Fra), Jacques Zoua (Astra Giurgu/Rou), Clinton Njie (OM/Fra), Christian Bassogog (Henan Jianye/Chi), Eric Maxim Choupo-Moting (PSG/Fra), Joel Tagueu (Maritimo Funchal/Por), Karl-Toko Ekambi (Villarreal) et Olivier Boumal (Panionios/Gre)

