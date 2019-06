Après le succès précieux de l’Algérie face au Sénégal (1-0) un peu plus tôt dans la journée, le Kenya défiait la Tanzanie ce jeudi dans l’autre rencontre du groupe C, pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Après avoir perdu lors de leur entrée en lice, les deux formations devaient à tout prix s’imposer pour garder un réel espoir de voir les huitièmes de finale. Et les Harambee Stars ont eu le dernier mot dans ce match fou (3-2).

Msuva ouvrait en effet le score au bout de six minutes de jeu pour la Tanzanie (6e) mais Olunga égalisait en fin de première période (39e). Finalement, Samata permettait aux siens de rentrer aux vestiaires avec une petite avance (40e). Après la pause, le Kenya réagissait et Omolo marquait le but du 2-2 (62e). On se dirigeait alors vers un match nul mais Olunga réalisait un doublé en fin de match pour offrir un succès important aux Harambee Stars (80e, 3-2). Le Kenya est donc troisième avec 3 points, soit autant que le Sénégal. La Tanzanie est dernière avec zéro unité, mais il reste encore un match.

