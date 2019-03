Le groupe C des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 livrait son verdict ce samedi. Ainsi, la première rencontre du groupe (et la plus importante puisque les deux équipes jouaient leur qualification lors de cette partie) opposait le Burundi (2e) au Gabon (3e). Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang devaient impérativement l’emporter pour rejoindre la CAN 2019.

Et dans le dernier quart d’heure, Amissi ouvrait le score pour le Burundi (1-0, 75e). Un succès se dessinait mais Ngando marquait contre son camp dans la foulée, relançant le Gabon (1-1, 81e). Mais malgré quelques dernières actions gabonaises, le score restait nul (1-1). Le Burundi disputera donc la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte en juin prochain pour la première fois de son histoire. Le Gabon est éliminé. Le Mali est désormais assuré de terminer premier du groupe C avant sa rencontre face au Soudan du Sud (20h00), bon dernier avec 0 point et déjà éliminé.