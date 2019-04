Opposé au Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France mardi soir, l’Olympique de Marseille n’a pas décroché son billet pour la finale. Sur sa pelouse du Groupama Stadium, le club rhodanien s’est en effet incliné sur le score de 3-2. Du coup, Jean-Michel Aulas a reporté son annonce au sujet de l’avenir de Bruno Genesio, qui devait normalement être faite peu de temps après la rencontre. Invité à évoquer le sujet sur RMC Sport ce mercredi, le président du club s’est alors expliqué. Et de son côté, Christophe Dugarry n’a pas manqué l’occasion de charger les Gones : « c’est incompréhensible. Les joueurs sont les principaux fautifs sur ce match scandaleux. (...) Séparez-vous de beaucoup de joueurs, vendez-les le plus cher possible, il y en a une bonne demi-douzaine qu’il ne faut pas garder dans votre équipe. Parce qu’il y a un état d’esprit qui est plus qu’à revoir. »

« Il n’y a pas de problème, on peut taper sur Genesio, je l’ai fait aussi même si je l’ai souvent protégé. Mais j’ai vu des attitudes sur le terrain... », a poursuivi le consultant de RMC Sport. Mais le champion du Monde 98 ne s’est pas arrêté là, puisque ce dernier a ensuite ciblé certains joueurs : « Depay, cela fait des semaines qu’il se fiche du monde. Il veut aller dans un grand club ? Qu’il y aille et prenez le plus d’argent possible. Et il y en a d’autres. Aouar et Ndombele veulent partir ? Qu’ils partent ! J’ai vu des attitudes sur les buts des Rennais, pour une place en finale de Coupe de France, qui ont été scandaleuses. Ils veulent partir ? Prenez le plus d’argent possible, refaites-nous une équipe et refaites-nous rêver. »