Véritable star en son pays, l’ailier Sud-Coréen Heung-min Son (27 ans) va prendre part à un service militaire allégé de trois semaines à partir du 20 avril. Le joueur de Tottenham qui connaît l’affection qui lui est vouée dans le pays du matin calme s’est fendu d’un petit message sur Facebook. Il demande à ses supporters de ne pas venir à sa rencontre et respecter les règles sanitaires.

« En raison de la situation et du Covid-19, il ne doit pas y avoir de grand rassemblement. Pour respecter la politique du gouvernement, Son a décidé de participer à une formation non ouverte au public. Veuillez ne pas venir le voir » peut-on lire sur le réseau social de l’ancien joueur d’Hambourg et du Bayer Leverkusen.