Après la victoire du Japon contre l’Iran (3-0) lors de la première demi-finale de la Coupe d’Asie, il ne manquait plus qu’à savoir l’identité du second finaliste. Le Qatar affrontait le pays organisateur, les Emirats Arabes Unis. Une rencontre qui a rapidement tourné à l’avantage des visiteurs. Rapidement en tête grâce à une frappe croisée de Boualem Khoukhi (1-0, 22e), les Marrons ont poursuivi leur démonstration de force.

Meilleur buteur de la compétition, Ali Almoez a inscrit son huitième but d’une lourde frappe enroulée sur la droite des buts émiratis (2-0, 37e). En fin de rencontre, Hassan Al Haidos s’est chargé de valider la qualification des siens d’un lob astucieux (3-0, 80e). Ismaïl Ahmed a été expulsé en fin de match côté émirati pour un coup de coude (90e +1) et Hamid Ismaeil (4-0, 90e +4) a terminer le récital qatari. A noter les trois passes décisives d’Akram Afif dans cette rencontre. Le joueur qui appartient à Villarreal a distribué sept offrandes lors de la compétition. Avec cette large victoire, le Qatar rallie la finale de la Coupe d’Asie pour la première fois de son histoire et montre de réels progrès en vue de la Coupe du monde 2022.