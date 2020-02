Tremblement de terre en Espagne. Quelques heures après l’élimination du Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi par la Real Sociedad (3-4), le FC Barcelone est tombé à son tour face à l’Athletic Bilbao (0-1). Aucun des deux mastodontes du football ibère ne sera donc présent dans le dernier carré de la compétition. Mais chez les Culés, si la déception est présente, le visage affiché par Lionel Messi et ses partenaires a plu au président Josep Maria Bartomeu. « Nous avons eu des occasions claires et le jeu a été bon. Je souhaite féliciter les joueurs pour le match qu’ils ont fait. Ils ont montré de l’ambition et de l’envie. maintenant, il nous reste la Liga et la Ligue des Champions . Si on continue à jouer comme ça, les succès arriveront », a-t-il déclaré.

Idem pour l’entraîneur Quique Setién. « Ter Stegen n’a fait aucun arrêt et leur gardien a dû intervenir trois ou quatre fois. Nous quittons cette compétition, c’est douloureux, mais la prestation de l’équipe a été bonne. Tout s’est bien passé excepté le résultat. Je suis plutôt satisfait. Le match s’est déroulé comme nous le voulions. C’est juste dommage de ne pas avoir su prendre l’avantage avec toutes ces occasions. Il faut féliciter l’adversaire. Le résultat est important, mais les sensations aussi. Et le niveau de l’équipe a été bon », a-t-il confié en conférence de presse.