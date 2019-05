L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, Cris, sans poste depuis la saison 2017/2018 et son année à la tête de la réserve de l’OL, pourrait bientôt devenir entraîneur principal d’un club. Comme l’indique Le Progrès, le MDA Chasselay (National 2) pourrait engager le Brésilien en tant que coach.

L’entraîneur actuel de l’équipe rhodanienne, Eric Guichard, devrait partir et laisser sa place au « Policier », qui est en très bons termes avec le président de Chasselay, Jocelyn Fontanel. Celui-ci avait d’ailleurs déjà ouvert la porte à Cris en octobre dernier : « Cris cherche un projet dans le monde professionnel mais s’il ne trouve rien et qu’il souhaite nous donner un coup de main, on lui fera bien évidemment une place dans le club. »