Manchester United n’en démord pas et veut Aaron Wan-Bissaka (21 ans) mais pour le moment, les dirigeants des Red Devils ne parviennent pas à faire plier leurs homologues de Crystal Palace. D’après Sky Sports, une seconde offre a été repoussée par les Eagles.

Après avoir dit non à 45 M€, ils ont cette fois-ci tourné le dos à un gros chèque de 55 M€ (40 M€ d’office, plus 15 M€ repartis en plusieurs versements). Cette formule ne plaît toujours pas. Palace préférait recevoir immédiatement une somme comprise entre 50 et 55 M€. MU est contraint de revoir sa copie pour enrôler le latéral droit, qui possède encore trois ans de contrat du côté de Selhurst Park.

