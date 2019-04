Et de treize ! Après sa victoire sur la pelouse du stade Gaston-Gerard de Dijon (0-4), l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais décroche un treizième titre de champion de France consécutif. Les joueuses de Reynald Pedros sont sacrées à une journée de la fin du championnat. Si le Paris Saint-Germain a tenu tête à l’OL tout au long de la saison, le succès 5-0 acquis par les Lyonnaises face aux Parisiennes il y a dix jours a définitivement fait pencher la balance du côté des dodécuples championnes de France.

Privé de sa capitaine Wendie Renard, de Lucy Bronze et de Dzsenifer Marozsan, ménagées en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Chelsea, en Angleterre, ce week-end (victoire 2-1 de l’OL à l’aller), l’OL s’en est remis à Amel Majri (48e), Eugénie Le Sommer (62e), Griedge Mbock (65e) et Shanice van de Sanden (86e). Désormais assurées du titre, les Lyonnaises tenteront de préserver leur invincibilité lors de la réception du FC Metz, à l’occasion de la 22e et dernière journée, le samedi 4 mai.