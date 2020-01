Le sélectionneur U21 de l’Espagne, Luis de la Fuente, a dévoilé une pré-liste pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu cet été. Comme chaque pays, il est possible d’insérer dans cette liste trois joueurs de plus de 23 ans. Le sélectionneur a ainsi décidé d’y inclure Andrés Iniesta, David Silva, Gerard Piqué et Sergio Ramos.

Cependant, il n’y a que trois places et l’un d’entre eux devra par conséquent être exclu de la liste. Bien qu’il ait mis fin à sa carrière internationale après la Coupe du monde 2018, Andrés Iniesta peut espérer porter une nouvelle fois le maillot de la Roja. Il pourrait participer à la plus grande compétition sportive du monde, de plus, au Japon, pays dans lequel il vit depuis l’été 2018 et sa signature au Vissel Kobe.