Avant l’équipe de France A contre l’Allemagne ce soir (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté), les Bleuets affrontaient les Slovènes pour une rencontre comptant pour les qualifications à l’Euro.

Déjà qualifiés pour la compétition continentale, les joueurs de Sylvain Ripoll visaient un 10 sur 10 pour cette campagne. Et ils n’ont pas réussi à le faire en ne faisant qu’un match nul sur le score d’un but partout. Le Lyonnais Houssem Aouar, sur une passe de son coéquipier Moussa Dembélé, a ouvert la marque (54e). Mais Ozbolt égalisait moins de quinze minutes plus tard (70e).