Vainqueur de Liverpool lors de la précédente journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se déplace dans l’antre de l’Étoile Rouge Belgrade : le Marakana. Pour s’imposer et rejoindre les huitièmes de finale, Thomas Tuchel articule son équipe en 4-4-2 avec Gianluigi Buffon dans les cages. Le portier transalpin est épaulé par Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat en défense. Le double pivot est assuré par Marco Verratti et Marquinhos tandis que les couloirs sont occupés par Angel Di Maria et Neymar. Kylian Mbappé et Edinson Cavani forment le duo d’attaque.

De son côté, l’Étoile Rouge de Belgrade s’organise en 4-2-3-1 comme à l’accoutumée avec dans ses cages le Canadien Milan Borjan. Ce dernier peut compter sur Filip Stojkovic, Milos Degenek, Gobeljic et Milan Rodic qui forment l’assisse défensive. Le double pivot est assuré par Dusan Jovancic et Causic. Aligné en pointe, Milan Pavkov peut compter sur El Fardou Ben Nabouhane, Marko Marin et Veljko Simic.

Les compositions

Etoile Rouge de Belgrade : Borjan – Stojkovic, Gobeljic, Degenek, Rodic – Jovanovic, Causic – Ben Nabouhane, Marin, Simic - Pavkov

Paris Saint-Germain : Buffon - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar - Cavani, Mbappé