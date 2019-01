La FA Cup continuait ce dimanche avec une affiche entre Crystal Palace et Tottenham. Sans Dele Alli, Harry Kane ou encore Christian Eriksen, les Spurs nourrissaient l’ambition de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition. De l’autre côté, Crystal Palace s’avançait avec ses hommes forts, Wilfried Zaha, Andros Townsend ou encore Max Meyer.

Le match commençait fort et Wickham ouvrait le score pour les locaux (1-0, 9e). Sonnés, les Spurs craquaient une deuxième fois et Townsend transformait un penalty provoqué par Walker-Peters (2-0, 35e). Tottenham répondait mais N’Koudou manquait une grosse occasion, avant que Trippier ne tire à côté un penalty (45e). Llorente tentait de réduire le score, sans réussite (62e). Crystal Palace se qualifie et élimine Tottenham (2-0).